Galicia reduce el paro en 14.900 personas, pero pierde empleo en pleno récord nacional de ocupación

El mercado laboral gallego cerró el segundo trimestre de 2026 con una evolución desigual. Galicia redujo el número de parados en 14.900 personas entre abril y junio, pero al mismo tiempo perdió 6.100 ocupados, un comportamiento que contrasta con el récord de empleo alcanzado en el conjunto de España.

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el desempleo descendió en Galicia un 12,8% respecto al trimestre anterior. La caída confirma la mejora de este indicador, aunque viene acompañada de una reducción del número de personas que tienen trabajo.

Galicia se convierte así en una de las dos únicas comunidades autónomas donde retrocedió la ocupación durante el segundo trimestre. El mayor descenso se produjo en Canarias, con 25.100 trabajadores menos, mientras que la comunidad gallega registró una pérdida de 6.100 ocupados, equivalente a una caída trimestral del 0,52%.

La evolución interanual también refleja una reducción del desempleo, aunque más moderada. En comparación con el segundo trimestre de 2025, Galicia contabiliza 5.000 parados menos, lo que representa un descenso del 4,7%.

El comportamiento gallego se distancia del registrado en la mayor parte del país. La ocupación aumentó en prácticamente todas las comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza tras sumar 130.800 trabajadores. También destacaron Baleares, con 108.000 ocupados más; Andalucía, con 63.400; y la Comunidad de Madrid, con un incremento de 62.100.

En cuanto al paro, el número de desempleados disminuyó en la mayoría de los territorios. Cataluña registró la caída más pronunciada, con 92.600 parados menos, seguida de Baleares, con 47.400; la Comunidad Valenciana, con 23.200; y Galicia, con 14.900.

Por el contrario, el desempleo aumentó en cuatro autonomías: Andalucía, con 5.400 parados más; Murcia, con 3.000; Asturias, con 900; y Extremadura, con 600.

España supera por primera vez los 22,7 millones de ocupados

Mientras Galicia perdió trabajadores, el conjunto de España alcanzó un nuevo máximo histórico de empleo. El número de ocupados aumentó en 486.000 personas durante el segundo trimestre, hasta situarse en 22.779.000.

Esta cifra supera el anterior récord de 22,46 millones de trabajadores registrado al cierre del año pasado. El paro, por su parte, bajó en 213.300 personas, un 7,87% respecto al primer trimestre, y el número total de desempleados quedó establecido en 2.495.300.

Pese a la importante reducción, el descenso del paro fue el menos intenso para un segundo trimestre desde 2021, cuando el desempleo se había reducido en 117.000 personas.

La tasa de paro nacional disminuyó 0,96 puntos y se situó en el 9,87%, su nivel más bajo desde 2008. Al mismo tiempo, la tasa de actividad avanzó cuatro décimas, hasta el 59,29%, después de que el número de personas activas aumentase en 272.700 y alcanzase un máximo de 25.274.300.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destaca que, en términos desestacionalizados, el empleo mantiene un crecimiento anual superior al medio millón de puestos de trabajo. La ocupación aumentó en 122.000 personas durante el trimestre, un 0,54%, acelerándose frente al avance del 0,44% registrado entre enero y marzo.

La creación de empleo estuvo impulsada principalmente por el sector privado. Durante el último año se incorporaron 571.900 asalariados con contrato indefinido, mientras que la tasa de temporalidad se situó en el 15% para el conjunto de los trabajadores y bajó hasta el 12,3% en el sector privado.

Solo durante el segundo trimestre, el número de asalariados creció en 529.200 personas. La mayor parte del incremento correspondió a trabajadores con contrato indefinido, que aumentaron en 386.900, mientras que los asalariados temporales sumaron 142.300.

Por comunidades, Baleares presentó la tasa de paro más baja de España, con un 6,11%, seguida del País Vasco, con un 7,11%, y la Comunidad de Madrid, con un 7,58%.

En el extremo contrario se situaron Andalucía, con una tasa de desempleo del 14,56%; Extremadura, con un 13,22%; y Castilla-La Mancha, con un 11,81%. En las ciudades autónomas, el paro superó el 20% tanto en Ceuta, con un 22,41%, como en Melilla, con un 20,74%.