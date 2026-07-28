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Muere Josep Vilarasau, artífice de la gran Caixa

El histórico presidente de la entidad fallece a los 95 años de edad

Josep Vilarasau, durante una conferencia en compañía de Eduard Punset.

Josep Vilarasau, durante una conferencia en compañía de Eduard Punset.

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Albert Martín

La principal entidad económica de Catalunya, La Caixa, tiene en el pantocrátor de los principales dirigentes de su centenaria historia una reducida serie de nombres. Entre ellos tiene un lugar destacado Josep Vilarasau, fallecido este martes en Barcelona a la edad de 95 años.

La enorme influencia de este directivo puede explicarse mirando cómo era La Caixa a la que él llegó en el año 1976 y cómo era a su salida, en 2003. La entidad, de la que era aún presidente de honor, tenía a mediados de los 70 cerca de 320 oficinas y 3.000 empleados. Ganaba 2.655 millones de pesetas y su influencia era muy limitada. En 1999, cuando Vilarasau abandonó su dirección general para pasar a ocupar la presidencia, la entidad de la estrella contaba con 4.000 oficinas, 17.500 empleados, ganaba 110.000 millones de pesetas y era accionista de referencia de empresas como Telefónica, Repsol, Gas Natural, Aguas de Barcelona, Abertis o Port Aventura.

Al margen de la influencia económica, dos de los mayores legados simbólicos de La Caixa, como son el logotipo de la estrella, obra del artista Joan Miró y que se empezó a utilizar en 1981 y las dos icónicas torres negras de la avenida Diagonal de Barcelona llegaron al imaginario colectivo catalán durante el mandato de Vilarasau.

En los despachos de poder catalanes existe unanimidad a la hora de lamentar que la influencia de las empresas catalanas en Madrid ha sido siempre limitada. Pero citan una excepción: la del ecosistema empresarial de La Caixa, que gracias a sus participaciones en grandes compañías acaparó un enorme poder en la capital de España. "En su día era el único catalán a quien le hacían caso en Madrid", asegura un importante empresario, que pide el anonimato, en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Nacido en Barcelona en 1931, estudió en La Salle Bonanova y se doctoró en ingeniería industrial. Sus inicios profesionales hay que buscarlos en Autonacional, empresa fabricante del Biscúter, aunque pronto su ambición le llevó a la capital de España. En 1958 obtuvo plaza en el cuerpo de ingenieros del Ministerio de Hacienda y a finales de los 60 y hasta la Transición conoció de cerca las interioridades económicas del régimen franquista. En 1966 fue nombrado director general adjunto de la entonces denominada Compañía Telefónica Nacional de España y poco después fue nombrado director general del Tesoro y Presupuestos, del Ministerio de Hacienda. En 1972 se le nombró director general de Política Financiera en el mismo departamento. Respecto a esa etapa y en referencia a sí mismo y a sus compañeros de ministerio, Vilarasau escribió en sus memorias: "Éramos intrínsecamente apolíticos y visceralmente liberales".

En 1974 volvió a la gran empresa con su nombramiento en la petrolera Campsa. Ocurrió sólo dos años antes de que su trayectoria llamara la atención de Narcís de Carreras, entonces presidente de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, semilla de la actual La Caixa, y la entidad barcelonesa le contrató como director general.

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Desde su salida de la entidad en 2003, y durante el mandato de sus sucesores (Ricard Fornesa, con quien habían sido compañeros de colegio, e Isidre Fainé, que es el actual presidente de la Fundació La Caixa) mantuvo una enorme discreción, a pesar de mantener un despacho en el antiguo asilo de Santa Llúcia, junto al CosmoCaixa.

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Fuente: El Periódico

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