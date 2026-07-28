La red europea que ayuda a las empresas gallegas a innovar y abrirse a nuevos mercados

Una pequeña empresa gallega que busque un socio tecnológico, quiera vender sus productos en otro país o necesite orientación para acceder a fondos europeos no tiene que iniciar sola ese camino. Galicia dispone de varias redes vinculadas a la Comisión Europea que conectan a las pymes con oportunidades de innovación, internacionalización y cooperación empresarial dentro y fuera de la Unión.

Los servicios y proyectos disponibles fueron presentados en el Puerto de Celeiro, en Viveiro, durante la jornada «Europa al servicio de las empresas de Galicia: innovación, internacionalización y competitividad». El encuentro abordó también el futuro del mar y de la pesca en Europa, dos ámbitos especialmente relevantes para el tejido económico de la zona.

La sesión reunió a representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Enterprise Europe Network, la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Uninova, la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela y el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores.

Intervinientes en la jornada / cedida

También participaron el director general de Pesca de la Consellería do Mar, Isaac Rosón Sánchez Brunete, y el presidente del Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia de la Unión Europea, Iván López Van Der Veen.

La apertura contó con el director adjunto del Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez; la directora de GAIN, Carmen Cotelo; el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

Durante la jornada se analizaron las herramientas que la Unión Europea pone a disposición de las empresas para facilitar su crecimiento, mejorar su competitividad y favorecer su participación en proyectos internacionales.

La jefa de unidad de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Innovación y de las Pymes (EISMEA), Natalia Martínez Páramo, explicó el papel de las instituciones comunitarias en el impulso a las pequeñas y medianas empresas.

Martínez Páramo dirige desde EISMEA algunas de las principales iniciativas europeas de apoyo empresarial, entre ellas la Enterprise Europe Network y Erasmus para Jóvenes Emprendedores. También trabaja en programas vinculados a los clústeres, la sostenibilidad del sector turístico y la propiedad intelectual.

Más de 450 intercambios empresariales desde Galicia

La Cámara de Comercio de Santiago y Uninova son los socios gallegos de Erasmus para Jóvenes Emprendedores, un programa dirigido a personas que están creando una empresa o que cuentan con menos de tres años de experiencia empresarial.

La iniciativa permite realizar una estancia de entre uno y seis meses junto a un empresario experimentado en otro país participante. Durante ese tiempo, los nuevos emprendedores pueden adquirir conocimientos prácticos, reforzar su plan de negocio y establecer contactos internacionales.

Las empresas de acogida reciben, por su parte, nuevas ideas y talento procedente de otros países, además de oportunidades para explorar mercados y establecer alianzas.

El programa superó el pasado mes de mayo los 15.000 intercambios empresariales desde su creación. En Galicia, la Cámara de Santiago y Uninova han gestionado conjuntamente más de 450 intercambios y acumulan más de cien ejecuciones dentro de sus proyectos actualmente en vigor.

Entre las experiencias presentadas figuró la de Sabela Gippini Ruiz, fundadora y directora de Galiwonders, una agencia especializada en viajes y experiencias en el Camino de Santiago y el norte de España.

La empresaria relató su experiencia como organización de acogida de un joven emprendedor procedente de Ucrania, dentro de un intercambio que permitió compartir conocimientos y establecer nuevas conexiones profesionales.

Una red presente en 59 países

La CEG y GAIN representan en Galicia a la Enterprise Europe Network (EEN), considerada una de las principales redes internacionales de apoyo y asesoramiento empresarial.

La EEN está presente en 59 países de los cinco continentes, cuenta con 577 organizaciones asociadas y reúne a más de 4.000 técnicos. Dispone, además, de oficinas en todas las regiones de la Unión Europea.

Sus socios gallegos asesoran a las empresas para acceder a programas financiados por la UE, especialmente en ámbitos relacionados con la investigación, el desarrollo y la innovación, aunque también ofrecen servicios sobre competitividad, sostenibilidad e internacionalización.

La red dispone de una base de datos común para localizar socios comerciales o tecnológicos y encontrar entidades interesadas en participar conjuntamente en proyectos internacionales.

También presta asesoramiento sobre la libre circulación de productos y servicios dentro de la Unión Europea y ayuda a identificar obstáculos que dificultan la actividad de las empresas en el mercado comunitario.

Esas barreras pueden ser trasladadas a la Comisión Europea. La red facilita igualmente la participación de las empresas gallegas en consultas y paneles relacionados con la elaboración de nuevas políticas y normativas.

Durante el encuentro se presentaron varios casos de compañías que utilizaron los servicios de la EEN. Entre ellos estuvieron Dummy Rescue, que ha desarrollado un sistema integrado de búsqueda y rescate acuático; Troyan Drones, especializada en soluciones para la navegación marítima autónoma, y Anthylis Consulting.

La celebración de la jornada en el Puerto de Celeiro permitió relacionar estas herramientas empresariales con el futuro del sector marítimo y pesquero, para el que la innovación, la sostenibilidad y la apertura a nuevos mercados representan desafíos fundamentales.

Eurochambres colaboró en la organización como responsable de la oficina de apoyo de Erasmus para Jóvenes Emprendedores. También participaron la Confederación de Empresarios de Lugo y la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Lugo.

La alcaldesa de Viveiro, María Carmen Gueimunde González, cerró el encuentro y destacó la utilidad de acercar estos programas a las empresas de la zona para promover su participación.

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La jornada dejó así un mensaje dirigido especialmente a las pymes: buena parte de las herramientas europeas para innovar, buscar socios o internacionalizarse ya cuentan con interlocutores directos en Galicia.