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Santiago se sitúa bajo la media gallega y española en rentabilidad de alquiler de viviendas

Barreiros lidera la clasificación en Galicia con un 7,3%, mientras que Lugo y Ferrol se sitúan en el 5,7% y 6,7% respectivamente.

Vista general de Santiago

Vista general de Santiago / ECG

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El Correo Gallego

Santiago

Comprar una vivienda en Santiago para destinarla al alquiler ofrece una rentabilidad bruta del 4,5%, según el estudio de Fotocasa correspondiente al segundo trimestre de 2026. La cifra coloca a la capital gallega por debajo del promedio de Galicia y del conjunto de España, situado en ambos casos en el 5,7%.

Santiago comparte rentabilidad con Vigo y ocupa la parte baja de la clasificación de los 13 municipios gallegos analizados. Solo Ames, con un 4,4%, y A Coruña, con un 4,2%, presentan rendimientos inferiores.

La diferencia respecto a la media gallega alcanza los 1,2 puntos porcentuales. El dato responde a la relación entre los precios de compra y las rentas del alquiler: cuanto mayor es el coste de adquisición de una vivienda en comparación con los ingresos que genera su arrendamiento, menor resulta la rentabilidad para el propietario.

En el extremo contrario se encuentra Barreiros, que encabeza la clasificación gallega con un rendimiento del 7,3%. Le siguen Ribeira, con un 7%, y Ferrol, con un 6,7%. Lugo iguala la media española y autonómica con un 5,7%.

La rentabilidad de la vivienda en Galicia se situó en el 5,7% durante el segundo trimestre del año, dos décimas más que el 5,5% registrado en 2021. El estudio se basa en el análisis de los precios de venta y alquiler publicados en junio de 2026.

La directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, considera que estos datos reflejan una evolución estable del mercado residencial gallego durante el último lustro. No obstante, señala que en los últimos tres años el precio de compra ha aumentado con mayor intensidad que los alquileres, elevando el esfuerzo necesario para invertir y moderando el rendimiento obtenido.

Pese a ello, Fotocasa sostiene que la vivienda continúa siendo un activo atractivo para la inversión a largo plazo en Galicia.

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Por municipios, tras Lugo aparecen Vilagarcía de Arousa y Narón, ambas con una rentabilidad del 5,5%; Sanxenxo, con un 5,3%; Ourense, con un 4,7%, y Pontevedra, con un 4,6%. Santiago y Vigo registran un 4,5%, mientras que Ames y A Coruña cierran la tabla.

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