La automoción gallega ya puede pedir a la Xunta 45 millones para dar el salto al coche eléctrico
Las empresas podrán recibir hasta 10 millones de euros para proyectos de innovación, descarbonización y transición al vehículo eléctrico, con un anticipo del 80% de la ayuda
La industria gallega de la automoción dispone desde este miércoles de 45 millones de euros en ayudas extraordinarias para afrontar uno de los mayores cambios de su historia. La Xunta abre el plazo para financiar inversiones que permitan electrificar la producción, reducir las emisiones de las fábricas y adaptar las empresas al avance del vehículo eléctrico y conectado.
La convocatoria constituye el tercer paquete extraordinario de apoyo al sector y se dirige tanto a grandes compañías como a pequeñas y medianas empresas. Los proyectos podrán recibir hasta 10 millones de euros, aunque deberán contar con una inversión subvencionable mínima de 100.000 euros.
El programa, publicado el pasado 21 de julio en el Diario Oficial de Galicia, se divide en tres líneas dotadas con 15 millones de euros cada una. Las empresas podrán presentar solicitudes a varias de ellas cuando sus actuaciones cumplan los requisitos establecidos.
La primera línea financiará proyectos de desarrollo experimental e innovación en la organización y en los procesos productivos. La segunda se centrará en inversiones de protección ambiental y descarbonización, mientras que la tercera estará reservada a las pymes que necesiten adaptarse a una movilidad más verde, digital y conectada.
Las ayudas fueron diseñadas después de un proceso de diálogo con el Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia (Ceaga), en un momento marcado por la transformación tecnológica de las fábricas y la presión para reducir las emisiones de la actividad industrial.
Para facilitar la ejecución de las inversiones, la convocatoria contempla un pago anticipado del 80% de la subvención. Este adelanto se tramitará de oficio y las empresas no tendrán que constituir garantías.
Hasta el 50% de los proyectos de innovación
La intensidad de las ayudas dependerá del tipo de actuación y del tamaño de la empresa. Los proyectos de desarrollo experimental e innovación podrán recibir hasta el 50% de la inversión subvencionable.
En las actuaciones destinadas a la protección ambiental y la descarbonización, el apoyo público podrá alcanzar el 32,5%. En el caso de las pymes, también se cubrirá hasta el 50% de los gastos de consultoría vinculados a procesos de transformación y modernización productiva.
La Xunta pretende que esta financiación ayude a las compañías a incorporar nuevas tecnologías, mejorar la eficiencia energética y reducir la dependencia de procesos industriales asociados a mayores emisiones.
La convocatoria se enmarca en la estrategia autonómica para consolidar Galicia como uno de los principales polos europeos de la automoción y acompañar a su tejido industrial durante la transición hacia el vehículo eléctrico.
El Gobierno gallego prevé movilizar más de 230 millones de euros mediante el Plan director de la automoción de Galicia 2025-2027 y el programa extraordinario de apoyo a la descarbonización y la transición al vehículo eléctrico iniciado en 2024.
El Plan director cuenta con una dotación pública de 134,1 millones de euros y busca reforzar la competitividad de una industria estratégica para Galicia, especialmente ante los cambios tecnológicos, energéticos y comerciales que afronta el mercado europeo del automóvil.
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