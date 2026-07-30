Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Este jueves ha abierto en Ripollet y Barcelona

Caprabo cierra 2025 con 822 millones de euros en ventas, un 3% más, y 16 nuevas tiendas

La cadena de supermercados cerró el año pasado con un incremento del 3% en sus ventas, alcanzando los 822 millones de euros y sumando 16 nuevos establecimientos

Nuevo supermercado de Caprabo en Barcelona

Nuevo supermercado de Caprabo en Barcelona / CAPRABO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Gallén

Madrid

Caprabo cerró 2025 con unas ventas de 822 millones de euros, un 3% más que el año anterior, y 16 tiendas nuevas, incorporando más de 5.000 metros cuadrados de superficie comercial, informa este jueves en un comunicado.

En 2026, ha cerrado el primer semestre abriendo 8 tiendas, lo que "sitúa el plan de aperturas por encima de las previsiones".

En total, este semestre ha incorporado unos 1.750 metros cuadrados de superficie comercial y ha creado unos 40 empleos con nuevos locales de Barcelona ciudad, Rubí, Sant Esteve Sesrovires, Sant Boi de Llobregat, Ripollet (Barcelona) y Creixell (Tarragona).

Este mismo jueves abre dos tiendas, cada una con 200 metros cuadrados y 5 empleados: una en Ripollet (Barcelona), en la calle Nostra Senyora dels Àngels, y otra en Barcelona ciudad, en la Vila Olímpica (Ramon Turró 89).

Noticias relacionadas

Las aperturas han permitido a la compañía ampliar su presencia en barrios y en poblaciones donde no tenía presencia hasta el momento "con un formato de proximidad adaptado al territorio".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bares de Santiago viven un verano de sequía
  2. El mejor lugar de Galicia para ver el eclipse: casi dos minutos de oscuridad total en este rincón de Lugo
  3. Detenido un joven de Aguiño acusado de matar a su padre: "Metinlle tres tiros na cabeza", relató a un vecino
  4. Tres profesores de Santiago, entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026
  5. Un hombre convierte en su piscina la histórica fuente de la Praza de Praterías
  6. El alquiler cambia desde este jueves en Santiago: así te afecta la nueva declaración de zona tensionada
  7. Un peatón queda atrapado bajo un vehículo tras ser atropellado en Padrón
  8. Ni la playa de Carnota ni la Torre de Hércules: estos son los lugares de Galicia en los que estará prohibido ver el eclipe

Cee reúne grandes especialistas en cancro, obesidade e ataxia da Costa da Morte

Cee reúne grandes especialistas en cancro, obesidade e ataxia da Costa da Morte

Europa abre la convocatoria para la gigafactoría de IA a la que Catalunya aspira

Europa abre la convocatoria para la gigafactoría de IA a la que Catalunya aspira

Netflix busca en Galicia figurantes para rodar en Santiago los nuevos capítulos de la serie 'Animal': estos son los exigentes requisitos

Netflix busca en Galicia figurantes para rodar en Santiago los nuevos capítulos de la serie 'Animal': estos son los exigentes requisitos

El Compos viste a sus porteros con los colores de Santiago: así es la nueva camiseta que ya está a la venta

El Compos viste a sus porteros con los colores de Santiago: así es la nueva camiseta que ya está a la venta

El humorista Goyo Jiménez anuncia fechas en Santiago, Vilagarcía y Vigo con su nuevo espectáculo

El humorista Goyo Jiménez anuncia fechas en Santiago, Vilagarcía y Vigo con su nuevo espectáculo

El Milladoiro más rockero, inclusivo y para todas las edades

El Milladoiro más rockero, inclusivo y para todas las edades

O Noia Harp Fest comezou ao ritmo dunha estrea mundial e de 22 estudantes de arpa

O Noia Harp Fest comezou ao ritmo dunha estrea mundial e de 22 estudantes de arpa

La constructora gallega Grupo Puentes aumenta su cartera de negocio un 8% hasta los 616,4 millones

La constructora gallega Grupo Puentes aumenta su cartera de negocio un 8% hasta los 616,4 millones
Tracking Pixel Contents