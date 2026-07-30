La constructora gallega Grupo Puentes aumenta su cartera de negocio un 8% hasta los 616,4 millones
La compañía, con sede en Sigüeiro, incrementa su plantilla en un 57,8% hasta 2.100 profesionales y consolida su presencia en Latinoamérica
Cierra el ejercicio anterior con una facturación global de 375,8 millones, pese a un descenso de sus ingresos del 13,4%
De Sigüeiro, donde tiene su sede a levantar algunos de los grandes proyectos de infraestructuras de Latinoamérica. Grupo Puentes cerró 2025 con una facturación de 375,8 millones de euros y una cartera de negocio de 616,4 millones, un 8% más que un año antes, unas cifras que refuerzan la actividad futura de la constructora gallega pese al descenso de sus ingresos durante el ejercicio.
La compañía registró un ebitda de 9,6 millones de euros, un resultado antes de impuestos de cinco millones y un beneficio neto de 1,4 millones.
Los ingresos se redujeron un 13,4% respecto a 2024, mientras que el ebitda bajó desde los 14 millones contabilizados el año anterior. Grupo Puentes atribuye esta evolución a que varios proyectos de gran envergadura se encontraban en una fase de producción más avanzada durante 2024.
A ello se suma que en ese ejercicio se produjo la venta de activos concesionales, dentro de la estrategia de rotación de la compañía, una operación que generó un impacto extraordinario en los resultados.
El consejero delegado de Grupo Puentes, Marco Antonio Hermida, considera que 2025 consolidó el ciclo de crecimiento de la empresa y puso de manifiesto su capacidad de ejecución y su posicionamiento.
«Grupo Puentes ha construido un modelo operativo sólido, una base internacional diversificada y una cartera de negocio que nos permiten desarrollar nuestra actividad con visión a largo plazo y poner el foco en el crecimiento», señaló.
Más de la mitad del volumen de negocio de la compañía, un 53%, procedió de los mercados internacionales. La empresa mantiene una presencia destacada en Chile, Panamá, Ecuador, Costa Rica y El Salvador, donde desarrolla obras de gran tamaño y complejidad.
Entre sus principales proyectos en Latinoamérica figuran la red hospitalaria Maule, en Chile, y el puente binacional General Manuel José Arce, situado en la frontera entre El Salvador y Guatemala.
En España, Grupo Puentes participa en actuaciones como el tramo de alta velocidad entre Antequera y Granada y el Hospital Novo Montecelo, en Pontevedra.
Casi 800 trabajadores más en un año
La compañía reforzó de manera notable su equipo durante 2025. La plantilla alcanzó los 2.100 profesionales, frente a los 1.330 del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 57,8%.
Grupo Puentes, fundado en 1977 y con sede en Sigüeiro, ha desarrollado más de 3.000 proyectos durante sus casi cinco décadas de trayectoria. Entre sus obras más emblemáticas se encuentra el puente de Rande.
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