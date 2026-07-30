La energética gallega Reganosa fortalece su presencia en Polonia, Irlanda y Alemania con proyectos de GNL

Reganosa refuerza su presencia internacional con proyectos vinculados a infraestructuras energéticas estratégicas en Polonia, Irlanda y Alemania. La compañía con sede en Mugardos colaborará con operadores públicos responsables de la seguridad del suministro en estos países, desde la puesta en marcha de nuevas terminales hasta la verificación técnica y el mantenimiento de instalaciones ya operativas.

La energética gallega ha logrado un contrato marco con GAZ-SYSTEM, operador del sistema gasista polaco, para prestar servicios de consultoría comercial y operativa en la futura terminal de gas natural licuado de Gdańsk.

Terminal de GNL de Gdansk Polonia / GAZ-SYSTEM

El proyecto es una de las principales apuestas de Polonia para diversificar sus fuentes de energía, reducir su dependencia exterior y consolidarse como centro gasista de Europa Central y del Este.

Reganosa participará en la preparación operativa de la terminal, en las fases iniciales de puesta en marcha y funcionamiento, así como en distintos procesos de contratación relacionados con la infraestructura.

En Irlanda, la empresa fue seleccionada mediante una licitación internacional por Gas Networks Ireland para realizar la verificación técnica independiente del diseño inicial del proyecto Strategic Gas Emergency Reserve.

Esta iniciativa busca crear una reserva estratégica de gas para responder a posibles emergencias en un país con una elevada dependencia de las importaciones y sin capacidad propia de almacenamiento estratégico.

El proyecto contempla una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, conocida como FSRU, junto con las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro en situaciones excepcionales.

Reganosa se encargará de evaluar la solidez técnica del diseño, su adaptación a la normativa y su grado de preparación antes de avanzar hacia las siguientes fases de desarrollo.

Una relación consolidada con Alemania

En Alemania, Reganosa mantiene desde 2022 los servicios de operación y mantenimiento de la terminal de GNL de Brunsbüttel, una de las instalaciones desarrolladas para reforzar la seguridad energética del país.

La compañía trabaja allí para Deutsche Energy Terminal, empresa estatal responsable de varias terminales flotantes de gas natural licuado. La continuidad de esta relación consolida a Reganosa como proveedor a largo plazo de servicios para infraestructuras críticas.

Los contratos permiten a la empresa participar en distintas etapas de los proyectos: desde la consultoría y la revisión de los diseños iniciales hasta la explotación y el mantenimiento de instalaciones en funcionamiento.

Reganosa considera que esta combinación de servicios refuerza su posición como socio especializado para operadores institucionales en mercados sometidos a exigentes normas técnicas y regulatorias.

La presencia en Polonia, Irlanda y Alemania se suma a su actividad en las terminales de Delimara, en Malta, y Oristano, en Italia. La compañía es además propietaria y operadora de la Terminal de Energía de Mugardos y cuenta con una participación del 25% en Musel E-Hub, en Asturias.

Con estos proyectos, la energética gallega amplía su actividad internacional en un momento en el que los países europeos buscan diversificar sus fuentes de suministro y reforzar la capacidad de respuesta de sus sistemas energéticos.