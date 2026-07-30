El vacuno gallego, contra las cuerdas: el precio de la carne cae 60 céntimos por kilo con Marruecos cerrado

El precio de la carne de vacuno acumula desde marzo una caída próxima a los 60 céntimos por kilo, un descenso que amenaza la rentabilidad de las explotaciones gallegas. Unións Agrarias-UPA atribuye esta evolución al cierre de las exportaciones a Marruecos, a la debilidad del consumo y a la presión de producto más barato procedente de Alemania y Polonia, y reclama al Gobierno que acelere las negociaciones para recuperar ese mercado.

La organización agraria considera urgente que Marruecos permita de nuevo la entrada de animales procedentes de territorios españoles que, como Galicia, no están afectados por la dermatosis nodular contagiosa. Para ello, pide que el país vecino acepte una regionalización de las restricciones sanitarias en lugar de mantener bloqueadas todas las importaciones españolas.

Marruecos era el principal comprador de ganado vivo procedente de España. En 2024 recibió 61.715 reses de más de 300 kilos, el 52% de las exportaciones españolas de animales vivos. Un año después, las compras alcanzaron las 51.986 cabezas y representaron el 64% del total.

En 2026, sin embargo, las exportaciones a este destino se han reducido a cero. El Gobierno marroquí decretó el cierre como medida preventiva después de detectarse casos de dermatosis nodular contagiosa en Cataluña a finales del pasado año.

La desaparición de este canal comercial está obligando al mercado español a absorber un mayor número de animales, en un contexto marcado además por la reducción del consumo de carne y las dificultades para dar salida a las reses de mayor peso.

Unións Agrarias sostiene que esta acumulación de oferta está ejerciendo una presión directa sobre los precios que reciben los productores. Por ello, insta al Ministerio de Agricultura a retomar con la máxima urgencia las conversaciones con las autoridades marroquíes.

La organización defiende que la regionalización permitiría mantener las garantías sanitarias y, al mismo tiempo, reabrir las exportaciones desde comunidades libres de la enfermedad.

La presión de la carne barata europea

La crisis no se limita al mercado gallego ni al español. Según Unións Agrarias, el descenso de los precios afecta al conjunto de Europa y responde también a la entrada de canales de vacuno más baratas de Polonia y Alemania.

A la presencia habitual de producto polaco se ha sumado durante los últimos meses carne alemana a precios reducidos. La organización relaciona este flujo, poco frecuente hasta ahora, con la insuficiencia del consumo interno en Alemania y con la necesidad de colocar sus excedentes en otros mercados europeos.

UUAA rechaza, en cambio, que la caída registrada desde marzo pueda atribuirse a la entrada en vigor del acuerdo comercial con Mercosur. La organización argumenta que el descenso de precios comenzó varios meses antes de que llegase al mercado europeo el contingente de carne beneficiado por una reducción arancelaria.

También recuerda que las importaciones de carne brasileña ya existían antes del nuevo acuerdo y que el pacto modifica los aranceles para una cantidad limitada, sin eliminar las tasas habituales para el resto de las operaciones.

La carne Suprema pierde su ventaja de precio

Además de recuperar mercados exteriores, Unións Agrarias reclama una estrategia específica para promocionar y revalorizar la carne de Suprema, producida principalmente en explotaciones familiares tradicionales y en sistemas extensivos.

La diferencia de precio entre esta producción y la carne procedente de cebaderos se ha reducido con fuerza. Según los datos aportados por la organización, el diferencial pasó del 10% en 2023 a solo el 4% actual.

UUAA considera que esta evolución no reconoce adecuadamente un sistema productivo vinculado al territorio, al bienestar animal y a la gestión sostenible de los recursos. Por ello, pide a la Xunta y a la Indicación Geográfica Protegida que refuercen la promoción de esta carne y busquen nuevos mercados capaces de pagar un precio diferenciado.

“Tenemos un sistema de producción totalmente diferenciado y de calidad, basado en el territorio y en el bienestar animal, y eso debe reconocerse, divulgarse y ponerse en valor”, defiende la organización.

El sindicato agrario reclama también que la futura Política Agraria Común (PAC) incorpore un ecorregimen específico para las explotaciones tradicionales de vacuno.

La propuesta pretende reconocer su contribución ambiental, su papel en la gestión del territorio y la función preventiva que desarrolla la ganadería extensiva frente a los incendios forestales. Para Unións Agrarias, estos servicios deben traducirse en apoyos que ayuden a garantizar la viabilidad de unas explotaciones especialmente expuestas a la caída de los precios.