Cortizo roza los 1.000 millones en ventas y bate récord de producción

A las puertas de superar por primera vez los 1.000 millones de euros de cifra de negocio, el Grupo Cortizo cerró 2025 con nuevos máximos de ventas y producción. La multinacional gallega del aluminio y el PVC alcanzó un volumen de negocio de 988,9 millones, un 10,4% más que el año anterior, y reforzó tanto su presencia internacional como su capacidad industrial.

La compañía con sede en Padrón produjo 118.546 toneladas de aluminio durante el ejercicio, un 4,7% más que en 2024. Con este volumen superó el anterior récord, registrado en 2021, cuando había fabricado más de 115.000 toneladas de perfiles.

El crecimiento fue todavía mayor en la división de PVC, cuya producción aumentó un 15,5% y rozó las 26.000 toneladas. Esta área mantiene incrementos anuales de dos dígitos desde 2014, cuando Cortizo se convirtió en la primera marca española que fabricaba perfiles de PVC para ventanas.

Los resultados consolidan la posición del grupo en el mercado español y confirman su marcado carácter internacional. Destina al exterior el 75% de su producción y comercializa sus productos en 84 países de los cinco continentes.

Francia, Reino Unido y Alemania, mercados a los que la compañía comenzó a exportar a principios de los años noventa, siguen encabezando sus ventas internacionales. Al mismo tiempo, América gana peso y ya representa cerca del 7% de las exportaciones.

El crecimiento también se trasladó al empleo. Cortizo cerró el ejercicio con 4.055 trabajadores que desarrollan su actividad en la firma, 188 más que en 2024. Casi la mitad se concentra en Padrón, donde la empresa mantiene su principal núcleo de actividad.

La multinacional cuenta actualmente con nueve fábricas, 31 almacenes logísticos, una planta de reciclaje de aluminio, otra de PVC y el Campus Tecnológico, dedicado al diseño de envolventes a medida para proyectos arquitectónicos singulares.

Pese al aumento de la producción, Cortizo asegura que redujo un 40,24% sus emisiones de dióxido de carbono durante 2025, dentro de su estrategia para rebajar progresivamente la huella ambiental de su actividad.

Crecer y reciclar

El grupo destinó 63,3 millones de euros a nuevos proyectos, ampliaciones y modernización de sus instalaciones durante el pasado ejercicio. Su principal actuación fue la finalización del Centro de Reciclaje de Aluminio de Coirós, inaugurado en diciembre.

El Centro de Reciclaje de Aluminio de Coirós, inaugurado el pasado diciembre / ECG

El complejo ocupa 29.000 metros cuadrados y supuso una inversión de 38 millones. Sus instalaciones permitirán producir hasta 100.000 toneladas anuales de aluminio reciclado posconsumo, obtenido a partir de productos recuperados al final de su vida útil, como ventanas retiradas de edificios.

Tras clasificar y tratar la chatarra, la compañía la transforma en su fundición en tochos de aluminio con una menor huella de carbono, que posteriormente se utilizan como materia prima para fabricar nuevos perfiles.

Cortizo también inauguró un centro logístico en Vila do Conde, en el norte de Portugal, al que destinó 5,5 millones. La instalación dispone de un almacén de entrega inmediata con 350 toneladas de perfiles de aluminio y 30.000 barras de PVC, además de un espacio automatizado para herrajes y un área de exposición de 500 metros cuadrados.

En España puso en marcha su primera delegación en Murcia, un centro de más de 4.000 metros cuadrados que requirió una inversión de 2,1 millones y con el que busca reforzar su servicio en el sureste peninsular.

La compañía continuó igualmente automatizando sus fábricas. Entre las actuaciones realizadas destaca la robotización de los flujos de material en el centro productivo de Padrón, vinculada a una inversión de 20 millones.

En la última década, acumula cerca de 600 millones de inversión. La empresa, nacida hace más de medio siglo en Padrón, ha convertido esa política de reinversión en una de las bases de su expansión industrial e internacional.