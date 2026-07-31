La estafa que imita la voz de tu familia y preocupa en Galicia: así funciona la clonación con inteligencia artificial para robar dinero

Recibes una llamada de un familiar. Reconoces perfectamente su voz y, con evidente nerviosismo, te pide que le hagas una transferencia urgente porque ha sufrido un accidente o se encuentra en una situación crítica. Todo parece real, pero hay un problema: quien está al otro lado del teléfono no es esa persona.

Este tipo de fraude, que hace apenas unos años parecía ciencia ficción, ya es una realidad con la inteligencia artificial. La clonación de voz permite recrear con gran precisión la forma de hablar de una persona utilizando solo unos segundos de una grabación obtenida de vídeos publicados en redes sociales, notas de voz o incluso entrevistas. Y en múltiples idiomas, entre ellos el gallego.

Cómo funciona la estafa

Los delincuentes utilizan herramientas de inteligencia artificial capaces de analizar el tono, la pronunciación y el ritmo de una voz. Después generan un audio prácticamente indistinguible del original. Con esa voz falsa suelen contactar con familiares, amigos o compañeros de trabajo, creando una situación de máxima urgencia. El objetivo es que la víctima actúe sin pensar, impulsada por la preocupación o el miedo, y realice una transferencia bancaria, facilite datos personales o entregue información confidencial.

En algunos casos, los estafadores combinan la clonación de voz con datos obtenidos en redes sociales o filtraciones de información para hacer la historia todavía más creíble.

Un fraude cada vez más sofisticado

Expertos en ciberseguridad llevan tiempo advirtiendo de que las herramientas de inteligencia artificial generativa han reducido enormemente el tiempo y el coste necesarios para crear este tipo de engaños.

Si antes era necesario contar con largas grabaciones de una persona, ahora algunos sistemas pueden generar una voz muy convincente a partir de apenas unos segundos de audio. Esto convierte cualquier vídeo compartido en internet o un mensaje de voz en una posible fuente para los ciberdelincuentes. Aunque la calidad puede variar, estas tecnologías mejoran constantemente, por lo que resulta cada vez más difícil detectar el fraude únicamente por la voz.

Señales que pueden delatar el engaño

Aunque las imitaciones son cada vez más realistas, existen algunas señales que deben hacer saltar las alarmas. Una de ellas es el exceso de urgencia o presión para actuar inmediatamente. Hay que desconfiar también de solicitudes inesperadas de dinero, códigos de verificación o datos personales. Las respuestas poco concretas cuando se hacen preguntas personales también pueden delatar un intento de engaño, así como el tratar de impedir que la víctima confirme la información llamando por otro medio.

Para evitar este tipo de estafas, el Banco de España recomienda desconfiar de cualquier petición urgente; colgar la llamada y contactar con esa persona utilizando su número habitual; no realizar transferencias ni compartir información sensible sin verificar la identidad, y establecer una palabra clave o una pregunta que solo conozcan las personas de confianza para confirmar su identidad en situaciones de emergencia.

Apelar a la confianza para sacar dinero

La inteligencia artificial ofrece enormes beneficios, pero también está siendo utilizada por delincuentes para desarrollar fraudes cada vez más convincentes. La clonación de voz es uno de los ejemplos más preocupantes porque aprovecha algo tan poderoso como la confianza que inspira escuchar a un ser querido.

Ante cualquier llamada inesperada que implique dinero, datos personales o decisiones urgentes, la mejor defensa sigue siendo la misma: detenerse unos segundos, comprobar la información por otra vía y actuar únicamente cuando exista la certeza de que la persona que llama es realmente quien dice ser.

Galicia también pone el foco en esta amenaza

La preocupación por este tipo de fraude también ha llegado a Galicia. El portal Ciberseguridade Galicia lleva meses alertando sobre el uso de la inteligencia artificial para clonar voces y ha difundido campañas informativas para explicar cómo actúan los delincuentes y qué medidas pueden adoptar los ciudadanos para protegerse.

Además, la ciberdelincuencia continúa creciendo y las estafas informáticas se han convertido en una de las principales preocupaciones para ciudadanos y empresas gallegas, lo que ha impulsado nuevas campañas de concienciación y prevención en la comunidad.