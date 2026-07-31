La gasolina y el diésel suben desde este sábado: llenar el depósito costará 2,75 euros más en Galicia

La operación salida de agosto arranca este sábado con malas noticias para quienes elijan el coche como medio de transporte. Los carburantes se encarecen de golpe este sábado al menos 5 céntimos por litro con la retirada progresiva de la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno para contener los precios ante el impacto de la guerra en Oriente Próximo. Esa subida en los surtidores implica que un depósito medio de 55 litros pasará a costar 2,75 euros más de un día para otros, coincidiendo además con una de las épocas con más desplazamientos por carretera ante el inicio de las vacaciones estivales para muchos.

Un real decreto aprobado a finales de junio sustituyó la rebaja del IVA que grava los carburantes, que regresó desde el tipo reducido del 10% al general del 21% a partir del 1 de julio, por una reducción escalonada del impuesto especial de hidrocarburos: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, hasta la vuelta a la normalidad en octubre. Por lo tanto, este sábado toca dar otro paso en esa retirada progresiva de la ayuda fiscal, con el correspondiente impacto en el bolsillo del consumidor.

Así, diésel y gasolina subirán 5 céntimos. Y el alza puede ser mayor si se encarece más el barril de Brent, el petróleo de referencia en Europa, que en el último mes muestra una tendencia al alza por la tensión en Oriente Próximo. Ha llegado a coquetear con los 100 dólares.

Así están los precios en Galicia

Este viernes, en víspera del repunte impositivo sobre los carburantes, el diésel se dispensaba en Galicia a una media de 1,8 euros el litro y la gasolina rozaba los 1,7 euros, según se desprende de los datos que más de 700 estaciones de servicio comunican a diario al Ministerio para la Transición Ecológica. Si aplicamos a estos importes la subida de 5 céntimos podemos concluir que un depósito medio de 55 litros con gasoil pasará a costar cerca de 102 euros, mientras la misma operación con gasolina saldrá por algo más de 96 euros. Hay que tener en cuenta que en los SUV y todoterrenos grandes la capacidad del depósito es mayor.

En todo caso, los conductores pueden ahorrar unos euros en función de los surtidores que elijan. Los más económicos de Galicia eran este viernes los de Ballenoil en Pontevedra, con el gasoil de automoción a 1,469 euros y la gasolina en 1,479 euros. En el lado opuesto, los más caros eran los de Moeve en Sarria para el diésel (1,949 euros) y los de Repsol y BP en Sanxenxo para la gasolina (1,849 euros).

Desde inicios de julio, cuando comenzó la retirada del alivio fiscal, el diésel ha subido un 14,6% y la gasolina, un 10%.