Las granjas de leche gallegas son las que más ingresos han perdido de toda España con la bajada de precios: "Dejamos de facturar 120.000 euros en un año"

En la montaña rusa de los precios de la leche, con ciclos de subidas y bajadas que se repiten en el tiempo, el último descenso ha pegado fuerte en la cuenta de resultados de las granjas en Galicia. A partir de abril, el importe medio que paga la industria descendió 7,5 céntimos por litro de golpe, hasta situarse en 44,9 céntimos en las entregas de junio. Aunque hubo un ajuste a la baja importante en todas las comunidades, los ganaderos gallegos son los que más han visto caer sus ingresos en este tiempo: hasta 19 millones de euros menos al mes para el conjunto de las ganaderías, lo que supone un descenso del 14,3% con respecto al mes de marzo. Es el tijeretazo más acusado de España, y se da en la región que lidera ampliamente la producción de, ‘oro blanco’ del campo, con el 42% del volumen de entregas.

La segunda en ese podio productor es Castilla y León, donde el recorte de ingresos para las granjas fue del 13,8%. Casi lo mismo se dejaron las explotaciones de Castilla-La Mancha, un 14%. En Cataluña, Asturias, Cantabria y Navarra la merma osciló entre el 10 y el 11%, y en Andalucía la caída de facturación rozó el 7%. Estos datos extraídos de las declaraciones de leche que cada mes difunde el Ministerio de Agricultura sitúan de nuevo a Galicia como la peor parada, con el precio medio a las granjas más bajo del país y una de las rebajas más intensas junto con las de Castilla y León y Castilla-La Mancha, prácticamente de la misma magnitud al superar los 7 céntimos por litro de recorte. Menos intenso fue el tajo en Andalucía (-3,6 céntimos); Cataluña (-5,3 céntimos)Asturias (-5,6 céntimos) y Cantabria (-5,9).

Producir cada litro es más caro

En Galicia, los nuevos contratos que entran en vigor este sábado tras la última renovación no dan oxígeno al ganadero para recuperar parte de los ingresos perdidos, pues mantienen los precios actuales al menos otros cuatro meses, hasta finales de noviembre (solo Naturleite optó por congelarlos dos meses y aplicar una ligera subida de 2 céntimos los otros dos meses). El escenario de costes y producción tampoco ayuda a las cuentas de las ganaderías. El sector esgrime que cada litro de leche que obtienen les cuesta más por el encarecimiento de la alimentación para el ganado, el gasoil o el abono. Además, la meteorología de este verano bajará la productividad de la cosecha de maíz forrajero. Las olas de calor también afectan a la producción de las vacas, que se ve mermada aún con sistemas de ventilación y agua adecuados.

Los ganaderos piden "estabilidad"

Con este telón de fondo, el ganadero Santiago García Souto, al frente de la granja Finca la Asunción de Touro, lamenta que el sector se vea abocado a producir a pérdidas. Cifra la caída de ingresos de su ganadería en unos "120.000 euros" en un año. En la actualidad tienen 150 vacas en producción y reciben un precio base de 45,5 céntimos por litro más calidades. "Cogí la granja con 23 años y cobro prácticamente lo mismo. La leche se paga igual que hace 35 años mientras los costes de producción se han multiplicado", lamenta.

Santiago remarca que las épocas de buenos precios "no duran" y reivindica "estabilidad" para las granjas. "En primer lugar, para poder dormir sabiendo que podremos pagar los préstamos, amortizar inversiones y llegar a fin de mes. Y, en segundo lugar, para que la gente joven se asiente en el campo. No queremos volvernos ricos, para eso esta es la peor profesión", defiende.