Los empresarios de Ferrolterra destacan el impacto industrial de la llegada de Indra a As Pontes

La implantación de Indra en As Pontes abre una nueva vía para reforzar la actividad industrial y tecnológica de Ferrolterra, Eume y Ortegal en un momento clave para la reindustrialización de la comarca. En este sentido, la patronal comarcal (COFER) ha mostrado su satisfacción por un proyecto que contempla una inversión de 18 millones de euros y la creación de entre 70 y 120 puestos de trabajo directos.

La organización empresarial considera que la futura planta de producción de vehículos militares supondrá una inversión estratégica para el desarrollo económico de As Pontes y del conjunto de la comarca.

Además del empleo directo, COFER destaca las oportunidades que el proyecto puede generar para las empresas auxiliares vinculadas al metal, la ingeniería, la logística, los servicios industriales y las nuevas tecnologías.

La instalación se destinará a la integración de vehículos anfibios de combate, vehículos lanzapuentes y sistemas de artillería sobre ruedas para las Fuerzas Armadas españolas.

La planta contará también con capacidades avanzadas para la integración, validación y realización de pruebas. El proyecto incluye una pista propia que permitirá acelerar el desarrollo y la entrega de los sistemas fabricados en las instalaciones.

Un impulso al polo industrial y de defensa

COFER considera que la decisión de Indra supone un respaldo al potencial industrial de As Pontes y Ferrolterra y refuerza el posicionamiento del territorio como uno de los principales polos industriales, tecnológicos y vinculados a la defensa del noroeste peninsular.

La patronal confía también en el posible efecto tractor de la inversión, tanto por su capacidad para atraer nuevos proyectos como por las posibilidades de favorecer la implantación de empresas complementarias y generar empleo estable y cualificado.

La organización empresarial reclama la colaboración coordinada de las distintas administraciones para facilitar el desarrollo de la iniciativa, agilizar los procedimientos necesarios y garantizar las infraestructuras y servicios que permitan maximizar su impacto sobre la economía local.

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COFER ha reiterado su disposición a colaborar para que la implantación de Indra contribuya a consolidar el proceso de reindustrialización de Ferrolterra, Eume y Ortegal y abra nuevas oportunidades para las empresas y los profesionales de la comarca.