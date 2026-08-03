Galicia, entre las comunidades donde menos sube el alquiler: un 3,7% en julio

El alquiler sigue encareciéndose en Galicia, pero avanza a un ritmo más moderado que en la mayor parte de España. El precio de las viviendas arrendadas aumentó un 3,7% interanual en julio, una subida situada 3,1 puntos por debajo del promedio nacional, según el último informe publicado por idealista.

Galicia se encuentra entre las comunidades donde menos crecieron las rentas durante el último año. Solo registraron incrementos inferiores Baleares, con un 1,9%; Euskadi, con un 0,3%, y Navarra, con un 0,1%.

En el extremo contrario, Aragón encabezó las subidas autonómicas con un 10,5%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 10%; Asturias, con un 9,9%; La Rioja, con un 8,4%, y Castilla y León, con un 8,1%.

El informe no facilita el precio medio por metro cuadrado en Galicia ni ofrece datos concretos de todas sus ciudades y provincias. Sí recoge la evolución de A Coruña, que destaca por la estabilidad de sus rentas frente a los fuertes incrementos registrados en otros puntos del país.

El alquiler en la capital coruñesa aumentó únicamente un 0,3% en el último año. Se trata del menor avance entre las capitales españolas que cerraron julio con subidas, por delante de Bilbao, con un 1%, y Pamplona, con un 1,3%.

Solo dos capitales redujeron sus precios: San Sebastián, con una caída del 1,8%, y Vitoria-Gasteiz, con un descenso del 1,5%. En cambio, Huesca registró la mayor subida, del 14,5%, seguida de Soria, Huelva y Teruel.

En el conjunto de España, el alquiler alcanzó los 15,3 euros por metro cuadrado, el valor más elevado desde que idealista dispone de registros. Las rentas aumentaron un 6,8% interanual, un 2,7% durante los tres últimos meses y un 0,8% respecto a junio.

La subida se extendió también por casi todo el territorio provincial. El precio aumentó en 48 de las 50 provincias, con Girona a la cabeza, al registrar un incremento del 19,5%. Solo Álava y Guipúzcoa cerraron el mes con descensos.

El nuevo índice excluye el alquiler de temporada

Idealista actualizó en julio la metodología de su índice de precios para reflejar con mayor precisión el mercado residencial. Los nuevos filtros permiten identificar y excluir del cálculo los alquileres de temporada y vacacionales, que responden a condiciones diferentes de las viviendas arrendadas como residencia habitual.

La plataforma también reforzó la detección de valores anómalos y aplicó la nueva metodología de forma retroactiva a toda la serie histórica, con el objetivo de mantener la comparación de los datos entre distintos periodos.