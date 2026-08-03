Galicia crea 420 empresas en julio y disuelve 112: casi cuatro nuevas por cada cierre

Galicia registró durante julio la constitución de 420 sociedades mercantiles, frente a las 112 que fueron disueltas en ese mismo mes. Por cada empresa que desapareció se dieron de alta 3,75 nuevas compañías, de acuerdo con los datos publicados este lunes por el Instituto Galego de Estatística (IGE) a partir de la información del Boletín Oficial del Registro Mercantil. La diferencia aritmética entre ambos flujos fue de 308 sociedades.

A Coruña encabezó la creación empresarial, con 191 nuevas sociedades, el 45,5% del total gallego. La siguió Pontevedra, con 153 constituciones y un peso del 36,4%. Entre ambas provincias reunieron algo más de ocho de cada diez nuevas empresas. A mayor distancia se situaron Lugo, con 52 sociedades, y Ourense, con 24.

El reparto de las disoluciones presentó una distribución territorial similar. En A Coruña desaparecieron 48 sociedades y en Pontevedra, 45. Lugo contabilizó 13 disoluciones y Ourense, seis. Todas las provincias registraron, por tanto, más constituciones que cierres: la diferencia fue de 143 en A Coruña, 108 en Pontevedra, 39 en Lugo y 18 en Ourense.

La sociedad limitada fue, con gran diferencia, la fórmula jurídica dominante. De las 420 compañías constituidas, 415 adoptaron esta modalidad, lo que representa el 98,8% del total. Las cinco restantes se encuadraron en otras formas jurídicas y no se creó ninguna sociedad anónima. Entre las empresas disueltas también predominaron las limitadas: fueron 111 de las 112 registradas.

A Coruña supera por poco a Vigo

El detalle municipal muestra una fuerte concentración de las nuevas empresas en las principales áreas urbanas. A Coruña fue el municipio con más constituciones, con 74, solo una más que las 73 registradas en el conjunto de la comarca de Vigo. Dentro de esta última, el ayuntamiento vigués contabilizó 53 nuevas sociedades.

Tras A Coruña y Vigo aparecen Lugo, con 21 sociedades; Santiago de Compostela, con 20; Pontevedra, con 18; Ourense, con diez; y Ferrol, con seis. Los siete grandes municipios urbanos sumaron 202 constituciones, el 48,1% de todas las registradas en Galicia durante julio. Solo A Coruña y Vigo concentraron tres de cada diez nuevas sociedades.

Fuera de las principales ciudades también destacó la actividad en algunos municipios de sus coronas metropolitanas y cabeceras comarcales. Arteixo y Culleredo registraron nueve constituciones cada uno; Oleiros y Sanxenxo sumaron siete; y Carballo y Vilagarcía de Arousa, seis respectivamente.

Los datos corresponden a la explotación mensual que realiza el IGE del Registro Mercantil. El organismo fija julio de 2026 como periodo de referencia, actualizó la información el 3 de agosto y prevé publicar el siguiente avance, correspondiente a agosto, el 2 de septiembre. La diferencia entre constituciones y disoluciones permite comparar ambos movimientos, aunque no equivale por sí sola al aumento neto del censo empresarial, en el que pueden intervenir otras operaciones registrales.