Profesionales de 35 países debatirán en Santiago sobre el futuro de la jardinería y las ciudades sostenibles

Empresas, universidades, instituciones y especialistas de 35 países buscarán en Santiago nuevas oportunidades de colaboración en un sector cada vez más ligado al desarrollo de las ciudades. La Cidade da Cultura reunirá el próximo 29 de octubre a más de 300 profesionales en el primer Congreso Internacional de Jardinería, una cita concebida también como espacio de contacto y generación de negocio.

El encuentro está organizado por la Federación Española de Empresas de Jardinería (FEEJ) y cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia. La organización pretende convertir Galicia en un punto de referencia europeo para las actividades relacionadas con la jardinería, el paisajismo y las infraestructuras verdes.

El programa reunirá a representantes de empresas, administraciones, universidades y entidades del sector para analizar sus principales retos y compartir experiencias desarrolladas en distintos países. La jornada prestará especial atención a las soluciones destinadas a crear espacios urbanos más sostenibles, resistentes e integrados en las ciudades.

Junto a las conferencias y mesas redondas, el congreso contará con una zona expositiva para empresas, presentaciones de casos de éxito internacionales y espacios de contacto profesional. También se organizarán reuniones B2B, dirigidas a facilitar acuerdos, nuevas alianzas y oportunidades de colaboración entre los participantes.

La celebración del congreso se enmarca en el encuentro de la European Landscape Contractors Association, previsto en Santiago entre el 29 y el 31 de octubre. La capital gallega concentrará así durante tres días a representantes internacionales vinculados a la jardinería y el paisajismo.

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, conoció los detalles de la cita durante una reunión con el presidente de la Federación Española de Empresas de Jardinería, Víctor Pérez. Do Campo agradeció a la organización la elección de Galicia para celebrar esta primera edición internacional.

El encuentro busca favorecer el intercambio de conocimiento, pero también abrir vías de cooperación entre las empresas del sector. Los contactos profesionales y las reuniones bilaterales permitirán presentar servicios, conocer proyectos desarrollados en otros países y explorar posibles acuerdos comerciales.

La cita abordará además el crecimiento de las infraestructuras verdes dentro de la planificación urbana. Jardines, parques y otros espacios vegetales tienen una presencia cada vez mayor en los proyectos destinados a adaptar las ciudades a los desafíos ambientales.

De los restos de poda a un nuevo recurso

La reunión entre la Xunta y la federación empresarial también sirvió para analizar una propuesta destinada a mejorar la gestión de la biomasa vegetal producida por los ayuntamientos y las empresas de jardinería.

La iniciativa, que comenzará a desarrollarse este año con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, plantea habilitar espacios municipales para depositar los restos procedentes de podas, desbroces, servicios públicos y floristerías.

Estos materiales serían tratados posteriormente y transformados en compost, con el objetivo de que puedan tener nuevos usos. El proyecto pretende convertir los restos vegetales en un recurso y reducir la cantidad de residuos desaprovechados.

La colaboración de los ayuntamientos será necesaria para disponer de puntos adecuados de recogida. Desde esos espacios, la biomasa podría enviarse a instalaciones encargadas de su tratamiento y transformación.

Belén do Campo destacó que la propuesta coincide con los objetivos del Plan Gallego de Gestión de Residuos Urbanos, especialmente en el aprovechamiento de la fracción verde y el desarrollo de modelos locales de economía circular.

La iniciativa abre así una segunda vertiente económica para el sector: mejorar la gestión de sus residuos y aprovecharlos como materia prima. El congreso y el proyecto sobre biomasa sitúan a Santiago como escenario para debatir nuevas oportunidades empresariales vinculadas a la jardinería, el paisajismo y la sostenibilidad urbana.