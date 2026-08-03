La Xunta aprueba en Teo un proyecto industrial de 2,5 millones que creará cerca de 100 empleos

La actividad industrial de Teo dará un nuevo salto con la ampliación de Montajes Fivi, una empresa especializada en sistemas de ventilación que prevé invertir 2,5 millones de euros, duplicar su capacidad de producción y generar cerca de un centenar de empleos directos e indirectos. El Gobierno gallego acaba de aprobar definitivamente la actuación como proyecto de interés autonómico, el primero de carácter industrial que completa esta tramitación en Galicia.

El Consello de la Xunta dio este lunes el visto bueno definitivo a la ampliación de las instalaciones de la compañía en el lugar de A Igrexa, una actuación que permitirá incrementar en más de un 70% el espacio que ocupa actualmente.

La empresa de Teo ampliará más de un 70% sus instalaciones y duplicará su capacidad productiva / cedida

La empresa se dedica al diseño, fabricación y comercialización de conductos de ventilación elaborados a partir de bobinas de acero galvanizado. Sus productos se destinan principalmente a los sectores naval, industrial y comercial.

La declaración como proyecto de interés autonómico permite ordenar desde el punto de vista urbanístico y territorial el crecimiento de las instalaciones. La actuación contempla la delimitación de un ámbito de suelo urbanizable industrial de 15.814 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 10.800 metros cuadrados.

En la actualidad, Montajes Fivi cuenta con una nave industrial ubicada en una parcela de 6.445 metros cuadrados. Una vez finalizada la ampliación, podrá duplicar su capacidad productiva, avanzar en la tecnificación de sus procesos y reforzar su actividad empresarial en el entorno de Teo.

La compañía calcula que el proyecto permitirá crear cerca de 100 puestos de trabajo, sumando los empleos directos e indirectos vinculados a la construcción y a la posterior actividad de las instalaciones.

Las obras tendrán una duración aproximada de dos años

El proyecto establece un plazo máximo de seis meses para comenzar las obras. Los trabajos tendrán una duración estimada de dos años y se ejecutarán en dos fases.

La aprobación de la ampliación de Montajes Fivi supone la culminación del primer proyecto industrial que completa toda la tramitación prevista para los proyectos de interés autonómico desde la entrada en vigor de su regulación, en 2021.

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Desde entonces, el Consello de la Xunta ha declarado cinco iniciativas de carácter industrial bajo esta figura. Además del proyecto de Teo, figuran la ampliación de Aguas do Paraño, en Boborás; el campus de investigación y desarrollo del Grupo Santos, en Boqueixón; la ampliación de Prefabricados Santa Comba; y la mejora del proceso productivo y logístico del centro avícola de Coren en Santa Cruz de Arrabaldo, en Ourense.