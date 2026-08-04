La economía gallega muestra un crecimiento sólido pero inferior al nacional en el segundo trimestre
El PIB autonómico experimenta un avance del 0,6% entre abril y junio y del 2,5% interanual, ligeramente por debajo del conjunto de España
La economía gallega mantuvo su crecimiento entre abril y junio, aunque a un ritmo ligeramente inferior al nacional. El Producto Interior Bruto de Galicia aumentó un 0,6% respecto al primer trimestre, una décima menos que el 0,7% de España, según las estimaciones publicadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
En comparación con el segundo trimestre de 2025, el PIB gallego avanzó un 2,5%, dos décimas por debajo del crecimiento interanual del conjunto del país, situado en el 2,7%.
La AIReF calcula la evolución de las economías autonómicas mediante METCAP, la Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades Autónomas del PIB creada por la propia institución. Este sistema proporciona, según el organismo, la primera estimación de acceso libre en España con datos trimestrales para todas las comunidades autónomas.
La información se actualiza cada trimestre y permite comparar la evolución de las autonomías entre sí y con la del conjunto de la economía española mediante una herramienta disponible en la página web de la AIReF.
Las estimaciones regionales se elaboran una vez que el Instituto Nacional de Estadística publica el dato de avance trimestral del PIB de España. En este caso, la cifra correspondiente al segundo trimestre de 2026 se conoció el pasado 30 de julio.
Baleares lidera el avance trimestral
Baleares fue la comunidad con mayor crecimiento respecto al trimestre anterior, con un 0,9%, seguida de la Comunidad Valenciana y Murcia, ambas con un 0,8%.
Canarias, Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y La Rioja igualaron el avance nacional del 0,7%.
Por debajo de la media se situaron Galicia, Extremadura, Aragón, País Vasco, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Navarra, todas ellas con un crecimiento trimestral del 0,6%.
Esto coloca a Galicia en el grupo de comunidades con menor avance trimestral, aunque ninguna autonomía registró una contracción de su economía durante el periodo analizado.
En términos interanuales, Baleares volvió a encabezar la clasificación, con un crecimiento del 3%. Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana avanzaron un 2,9%, mientras Canarias lo hizo un 2,8%.
Cataluña, Andalucía y Castilla-La Mancha igualaron la media española del 2,7%, mientras La Rioja y Castilla y León registraron una subida del 2,6%.
Galicia, con un 2,5%, quedó dos décimas por debajo de la media estatal. Por detrás se situaron Navarra, con un 2,4%; Aragón, País Vasco, Cantabria y Extremadura, con un 2,3%; y Asturias, que cerró la clasificación con un 2,2%.
Una metodología revisada
La metodología empleada por la AIReF combina tres tipos de información estadística. Por una parte, utiliza indicadores mensuales de coyuntura desglosados territorialmente, que permiten incorporar con rapidez la evolución más reciente de la actividad.
También incluye los datos anuales de la Contabilidad Regional de España, que aportan información estructural sobre cada economía autonómica, y las estimaciones estatales de la Contabilidad Nacional Trimestral.
La combinación de estas fuentes busca mantener la coherencia entre los cálculos regionales y el dato nacional publicado por el INE, al tiempo que permite ofrecer una aproximación actualizada del comportamiento de cada comunidad.
La AIReF ha revisado recientemente esta metodología y prevé publicar en las próximas semanas un documento técnico con los detalles de los cambios introducidos.
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