El paro sube en España casi 20.000 personas en julio, la mayor alza desde la crisis de 2008

El mercado laboral rompió en julio su comportamiento habitual en plena temporada de verano. El paro aumentó en España en 19.517 personas, la mayor subida registrada en este mes desde la crisis financiera de 2008, mientras la Seguridad Social alcanzó por primera vez los 22,5 millones de afiliados. El repunte también se trasladó a Galicia, donde las oficinas de empleo contabilizaron 1.554 parados más, pese a que la comunidad volvió a marcar un máximo histórico de cotizantes.

El número de personas desempleadas se situó en España en 2.311.499, un 0,85% más que en junio. El país vuelve así a superar la barrera de los 2,3 millones de parados, de la que había bajado el mes anterior por primera vez en 18 años.

La subida es la más elevada en un mes de julio desde 2008, cuando el desempleo aumentó en más de 36.400 personas en plena crisis financiera. Desde el inicio de la serie comparable, en 1996, el paro solo había crecido en julio en cuatro ocasiones antes de este año: 2005, 2007, 2008 y 2022.

Pese al incremento mensual, el total de desempleados es el más bajo para un mes de julio desde 2007. En comparación con el mismo periodo de 2025, España cuenta con 93.107 parados menos, lo que supone una reducción interanual del 3,87%.

El Ministerio de Trabajo considera “atípico” el comportamiento del desempleo y lo relaciona con la menor sensibilidad del mercado laboral a la estacionalidad, la reducción de las bajadas medias después de la reforma laboral y los efectos administrativos del proceso de regularización de trabajadores extranjeros.

Galicia suma 1.554 parados, pero bate su récord de afiliación

Galicia cerró julio con 107.322 desempleados, tras registrar un aumento mensual del 1,47%, superior al avance contabilizado en el conjunto del Estado. Aun así, la cifra sigue siendo la más baja de toda la serie histórica para este mes.

En términos interanuales, el paro descendió en Galicia en 536 personas, un 0,5%, aunque la mejora fue bastante más moderada que la observada en el conjunto de España.

El desempleo aumentó en las cuatro provincias gallegas. A Coruña encabezó la subida con 585 parados más, seguida de Pontevedra, con 450; Ourense, con 317; y Lugo, con 202.

En el último año, solo Pontevedra y A Coruña consiguieron reducir el número de personas inscritas en las oficinas de empleo. Pontevedra contabiliza 1.053 desempleados menos y A Coruña, 60 menos, mientras Lugo suma 352 y Ourense, 225.

El sector servicios concentró buena parte del deterioro mensual, con 1.046 parados más. También aumentó el desempleo en la industria, la construcción y entre las personas sin trabajo anterior. La agricultura fue la única actividad que redujo sus listas, con 104 inscritos menos.

De las personas desempleadas en Galicia, 76.415 procedían de los servicios; 10.015, de la industria; 6.279, de la construcción; y 2.945, del sector primario. Otras 11.668 no habían trabajado con anterioridad.

Las mujeres siguen representando la mayoría del desempleo gallego, con 63.586 paradas, el 59,2% del total, frente a 43.736 hombres. En julio, el paro femenino creció un 2,14%, mientras entre los hombres avanzó un 0,51%.

El aumento del desempleo convivió, sin embargo, con un nuevo máximo de ocupación. Galicia ganó 12.916 afiliados durante julio, un 1,15% más que en junio, hasta alcanzar los 1.135.950 cotizantes, la cifra más alta de la serie histórica.

En comparación con julio de 2025, la comunidad cuenta con cerca de 22.500 afiliados más, un incremento del 2,02%.

España supera por primera vez los 22,5 millones de afiliados

La afiliación media a la Seguridad Social creció en España en 41.727 personas durante julio y alcanzó un máximo de 22.508.065 cotizantes.

En el último año, el sistema incorporó más de 642.000 afiliados. Este avance contrasta con la subida mensual del paro y refleja que ambas estadísticas miden fenómenos distintos: la afiliación contabiliza a las personas dadas de alta en la Seguridad Social, mientras el paro registrado incluye a quienes se inscriben como demandantes en los servicios públicos de empleo.

El número de contratos indefinidos se mantuvo cerca del 39% del total en España. En Galicia, la contratación indefinida representó el 28,12%, unos diez puntos menos que la media estatal, aunque muy por encima de los niveles anteriores a la reforma laboral.

La Xunta reivindica el récord mientras patronal y sindicatos introducen matices

La Xunta de Galicia centró su valoración en el máximo histórico de afiliación y en que la comunidad mantiene la menor cifra de paro para un mes de julio. La directora general de Formación y Cualificación para el Empleo, Zeltia Lado, destacó que Galicia encadena 64 meses consecutivos de descensos interanuales del desempleo y defendió que los datos reflejan la fortaleza del mercado laboral gallego.

La patronal CEOE subrayó la capacidad de las empresas para sostener el empleo, impulsar la afiliación y mejorar la calidad de la contratación en un contexto de incertidumbre. No obstante, alertó de las dificultades para cubrir vacantes y del deterioro de las microempresas, por lo que reclamó un marco regulatorio que favorezca su competitividad y crecimiento.

La organización empresarial también pidió cautela al interpretar los datos por el efecto de la regularización de trabajadores extranjeros, ya que parte de estas personas pueden incorporarse simultáneamente a las estadísticas de afiliación y desempleo.

UGT Galicia considera que el aumento mensual del paro no refleja una destrucción de puestos de trabajo, sino que responde en parte al efecto administrativo de la regularización y a factores estacionales, como la pérdida de empleo en la educación tras el final del curso. El sindicato destaca que Galicia ha alcanzado un máximo de afiliación y un mínimo de paro para un mes de julio, aunque reclama trasladar la fortaleza del empleo a los salarios y avanzar en la reducción de la jornada laboral.

Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos señaló que Galicia terminó julio con 205.040 trabajadores por cuenta propia, 258 más que en junio y 160 más que un año antes. La hostelería y la construcción lideraron el crecimiento, mientras la educación perdió 137 autónomos por el final del curso académico.