La recaudación fiscal crece en 4,4 millones más al día en Galicia por el vigor del empleo y los grandes beneficios empresariales

Como sucedió en los años de la pandemia y tras la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, la recaudación fiscal este año está condicionada por las medidas impulsadas por el Gobierno para contener el impacto del conflicto de EE UU e Israel con Irán en el bolsillo de los ciudadanos. El tipo reducido del IVA en los combustibles y el resto de rebajas en energía del Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio dejan hasta junio una factura de 1.310 millones de euros, según el balance que acaba de publicar la Agencia Tributaria. Pero pese a la nueva guerra y sus consecuencias, especialmente en la cotización del petróleo y la sacudida a los costes del transporte marítimo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, la economía sigue mostrando claros síntomas de dinamismo. El Producto Interior Bruto (PIB) pisó el acelerador en el segundo trimestre con un avance del 0,7% respecto al arranque del año y del 2,7% en comparación con el mismo periodo de 2025, con el fuerte tirón del consumo. El mejor ingrediente posible para animar los ingresos tributarios.

En junio alcanzaron los 13.934 millones de euros, un 9,1% más; y la subida acumulada de toda la primera mitad del ejercicio fue del 10,4%, hasta 148.943 millones. Galicia es una de las comunidades con mayor crecimiento de la recaudación: 18,3%. El saldo llegó a 5.186 millones de euros. Son 801,8 millones de euros por encima del primer semestre del año pasado, a razón de 4,4 millones más al día. Todo apunta a otro máximo histórico tanto aquí como en el conjunto del país.

«Los ingresos en junio siguieron mostrando tasas elevadas, aunque, con algo más de perspectiva, la tendencia es de progresiva moderación», explica Hacienda, especialmente porque se van notando ya todos los efectos de las rebajas fiscales de los combustibles. ¿Cuáles son los principales motores de la recaudación? El aumento de las retenciones de trabajo, la resistencia del IVA bruto y «la notable subida» en el caso del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales en fondos de inversión.

La partida del IRPF en Galicia engordó el 10,3%. Superó los 2.350 millones de euros. Los ingresos brutos por retenciones de trabajo se elevaron el 11,1% (2.500 millones); un 7% los pagos fraccionados (157,6 millones); el 27% los procedentes del resultado de la declaración anual (69,1 millones); y caen el 17% en el resto de capítulos (205,4 millones). En todo el Estado medraron el 11,1%. «Los elementos que están detrás del crecimiento mantienen un comportamiento estable», señala la Agencia Tributaria. Con mediciones a población constante, el empleo en las grandes empresas está estabilizado en repuntes del 2,7% y del 2,4% en el caso de las mejoras salariales. La misma estabilidad que se aprecia en el empleo público: 6,7% en masa salarial y por encima del 3% en el tipo efectivo.

Las retenciones practicadas sobre las rentas de capital mobiliario subieron el 20,7% en junio, aunque en todo el semestre arrojan un recorte del 0,7%; y las procedentes de las ganancias patrimoniales en fondos de inversión llevan carrerilla: 23,3% hasta el ecuador del año. Las de las rentas de arrendamientos medraron el 5,8%.

El primer pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades se abona en abril y las cuotas positivas de la declaración anual a finales de julio. Así que la partida por el momento es relativa. Pero apunta maneras. En Galicia van 314,1 millones de euros, once veces más que los 27,4 millones recaudados de enero a junio de 2025. El dato nacional escala el 17,3%, con algo más de 8.000 millones de euros. Aumentan los pagos fraccionados porque engordan los beneficios, sobre todo de grandes empresas y grupos.

El impacto

El IVA en Galicia aporta 2.109 millones en lo que va de año, un 13,2% más. En términos homogéneos, la subida en España fue del 7,8% (54.389 millones), a pesar de todas esas medidas para laminar el golpe de la guerra en Oriente Medio.

Sí afloran las consecuencias en los Impuestos Especiales. Afloran una pérdida del 6,4% en todo el país (10.340 millones) y del 19,6% en Galicia (42,8 millones). Se lleva la palma el tributo sobre Hidrocarburos con un desplome del 27,5% hasta junio. El consumo medró poco en gasolinas y disminuyó «de forma significativa» en gasóleos. En el Impuesto sobre la Electricidad, otro de los afectados por el Plan Integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio, «la recaudación se queda prácticamente en nada con la reducción del tipo hasta el 0,5%». Solo los impuestos sobre el alcohol tuvieron un comportamiento favorable en junio (10,6%), «rompiendo la racha adversa de los meses anteriores (-1,7% en el año)».

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El Impuesto de Tráfico Exterior se disparó en Galicia el 58%, hasta los 139 millones de euros. La partida que recoge los ingresos por recargos y multas tributarias aumentó el 51,7% (34,8 millones).