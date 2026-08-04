Santiago estrena su Barómetro Empresarial para conocer las dificultades y expectativas del tejido industrial

El tejido empresarial de Santiago y su área de influencia contará por primera vez con una radiografía propia sobre su situación económica, sus principales dificultades y sus expectativas de crecimiento. La Cámara de Comercio ha abierto la participación en el I Barómetro Empresarial de Santiago, una iniciativa que recogerá directamente la visión de las compañías del territorio.

El proyecto está impulsado por Grupo Fisela, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Santiago y Santiago en Vivo, y busca conocer cómo afrontan las empresas el actual contexto económico, qué obstáculos encuentran en su actividad y qué oportunidades identifican para los próximos meses.

El estudio incorporará respuestas de compañías de diferentes tamaños y sectores con el objetivo de ofrecer una visión amplia y representativa del ecosistema económico de Santiago y su entorno.

Entre las materias que abordará el barómetro figuran la actividad económica, el empleo, la captación de talento, la innovación, la transformación digital, la sostenibilidad y la percepción que las empresas tienen del entorno en el que desarrollan su actividad.

Participación abierta hasta el 30 de septiembre

El trabajo de campo ya está en marcha y permanecerá abierto hasta el próximo 30 de septiembre de 2026. Las empresas podrán participar mediante un cuestionario anónimo y confidencial que, según la organización, requiere solo unos minutos para su cumplimentación.

La información recabada se tratará de manera agregada y se utilizará exclusivamente con fines estadísticos. Los promotores aseguran que se garantizará en todo momento la confidencialidad de las compañías participantes.

Una vez finalizada la recogida de datos, Grupo Fisela elaborará un informe con las principales conclusiones. El documento permitirá identificar tendencias, fortalezas, desafíos y oportunidades para el tejido empresarial del territorio.

Los resultados se presentarán públicamente en un encuentro previsto para el mes de noviembre, que reunirá a empresas, instituciones y agentes económicos.

La Cámara de Comercio considera que disponer de información precisa sobre la situación de las empresas permitirá orientar mejor sus actuaciones, trasladar sus demandas a las administraciones y promover nuevas iniciativas para mejorar la competitividad empresarial.

La entidad anima a participar al mayor número posible de compañías de su demarcación para que el diagnóstico sea representativo y pueda servir como herramienta para definir futuras políticas y estrategias económicas en Santiago y su área de influencia.