La Xunta se reúne con las confederaciones empresariales gallegas para abordar las necesidades de pymes y autónomos

Las pymes y los trabajadores autónomos afrontan un escenario marcado por la digitalización, la competencia global y la necesidad de adaptarse a unos mercados cada vez más cambiantes. En este contexto, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, mantuvo una reunión de trabajo con los responsables de las cuatro confederaciones empresariales de Galicia para conocer sus principales necesidades y preocupaciones.

Durante el encuentro, la representante de la Xunta analizó con las organizaciones empresariales la situación del tejido productivo gallego y los retos que afectan especialmente a las empresas de menor tamaño y a los profesionales por cuenta propia.

Lorenzana destacó al término de la reunión el trabajo que desarrollan las confederaciones empresariales gallegas en la representación y defensa de los intereses de las pymes y los autónomos.

La conselleira subrayó además su función como interlocutores del tejido empresarial ante las administraciones, especialmente en un momento condicionado por la necesidad de mejorar la competitividad y avanzar en la transformación digital.

Representantes de las cuatro provincias

En la reunión participaron los presidentes de las confederaciones de empresarios de A Coruña, Ourense y Pontevedra, Antonio Fontenla, David Martínez y Jorge Cebreiros, respectivamente.

En representación de la Confederación de Empresarios de Lugo asistió su secretario general, Jaime Luis López.

El encuentro permitió poner en común las inquietudes de las organizaciones empresariales provinciales, aunque la información facilitada por la Xunta no concreta medidas, acuerdos ni compromisos específicos derivados de la reunión.