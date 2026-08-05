Menos del 30% de los perceptores de la PAC en Galicia superan los 65 años

Casi tres de cada diez perceptores de ayudas directas de la Política Agraria Común en Galicia tienen más de 65 años. En concreto, este grupo representa el 28,60% del total, un porcentaje sensiblemente inferior a la media española, situada en el 39,56%.

Los datos proceden de un análisis realizado por la Asociación Valenciana de Agricultores a partir del informe del Ministerio de Agricultura sobre la edad y el sexo de los beneficiarios de ayudas directas y de desarrollo rural durante 2025.

Galicia se encuentra entre las comunidades con menor proporción de perceptores mayores de 65 años. Solo Cantabria, con un 15,13%; Asturias, con un 17,13%; y La Rioja, con un 26,11%, presentan porcentajes inferiores.

En el extremo contrario se sitúan Canarias, donde los mayores de 65 años representan el 48,4% de los beneficiarios, y la Comunidad Valenciana, con un 48,07%. Les siguen Baleares, con un 46,23%, y Navarra, con un 45,61%.

Los menores de 40 años no llegan al 10%

Aunque Galicia presenta una estructura menos envejecida que la mayoría de las comunidades, el peso de los jóvenes continúa siendo reducido.

Los perceptores gallegos de ayudas directas de la PAC menores de 40 años representan el 9,58% del total, algo más que la media nacional, situada en el 8,83%.

La comunidad se coloca así por encima de Canarias, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra, Cataluña y Madrid en presencia de beneficiarios jóvenes.

Sin embargo, continúa lejos de Cantabria, donde los menores de 40 años alcanzan el 18,8%; Asturias, con un 14,76%; y La Rioja, con un 13,97%.

También superan el porcentaje gallego Murcia, Aragón, País Vasco, Extremadura y Castilla y León.

Gran diferencia entre comunidades

Las cifras reflejan importantes diferencias territoriales en el perfil de quienes reciben las ayudas agrarias.

Más del 40% de los perceptores supera los 65 años en comunidades como Canarias, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña y Andalucía.

Extremadura se sitúa ligeramente por debajo de la media nacional, con un 38,34%, seguida de Murcia, con un 38,11%, y Aragón, con un 36,23%.

Por debajo aparecen el País Vasco, Castilla y León, Galicia, La Rioja, Asturias y Cantabria.

Noticias relacionadas

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores, Cristóbal Aguado, relaciona el envejecimiento del sector con la falta de rentabilidad, el abandono de explotaciones y el despoblamiento rural. La organización reclama medidas estructurales para facilitar la incorporación de jóvenes y evitar el cierre de granjas y el abandono de tierras.