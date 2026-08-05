La empresa gallega que busca dar el salto al sector de la seguridad y la defensa

La industria gallega busca ganar espacio en el creciente mercado de la seguridad y la defensa. Una de las empresas que estudia incorporarse a este ámbito es Metaldeza, una compañía familiar con sede en Lalín que apuesta por diversificar su actividad y acceder a proyectos industriales de mayor valor añadido.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, abordó estas posibilidades durante una reunión celebrada en San Caetano con el presidente de la empresa, Ramón Cuiña.

Durante el encuentro, Lorenzana destacó el potencial de Metaldeza para ampliar sus líneas de negocio e incorporarse como suministradora a los sectores de la seguridad y la defensa. La responsable autonómica señaló que la apuesta de la compañía por la innovación y la internacionalización puede facilitar su entrada en estos mercados.

Metaldeza figura entre las 52 compañías beneficiarias de la primera línea de ayudas convocada por la Xunta dentro de la Iniciativa Estratégica en Seguridad, Defensa y Aeroespacio.

El programa, dotado con 1,5 millones de euros, tiene como objetivo facilitar que las empresas gallegas obtengan las certificaciones necesarias para convertirse en proveedoras de estos sectores.

Este tipo de acreditaciones resulta necesario para acceder a cadenas de suministro sometidas a requisitos técnicos, industriales y de seguridad específicos.

La Xunta pretende que empresas ya asentadas en Galicia puedan adaptar sus capacidades productivas y competir por contratos relacionados con la seguridad, la defensa y el ámbito aeroespacial.

Una estrategia de 900 millones hasta 2030

La línea de ayudas forma parte de una iniciativa con la que el Gobierno gallego prevé movilizar 900 millones de euros hasta 2030.

Entre sus objetivos se encuentran impulsar nuevas capacidades industriales, atraer grandes proyectos que incluyan procesos de fabricación en Galicia y favorecer la creación de un centenar de empresas vinculadas al sector, según las previsiones de la Xunta.

Lorenzana agradeció a los responsables de Metaldeza su disposición a explorar nuevas oportunidades industriales y a participar en proyectos que puedan generar actividad productiva en la comunidad.

La incorporación al mercado de la seguridad y la defensa permitiría a la compañía de Lalín diversificar su cartera de clientes y acceder a actividades de mayor especialización, aunque la información facilitada no concreta todavía proyectos, contratos ni inversiones específicas.