Galicia urge al Gobierno que garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para el vacuno

La bajada de los precios del vacuno ha encendido las alertas entre los productores gallegos después de los máximos alcanzados a comienzos de año. Ante la preocupación del sector, la Xunta reclama al Gobierno central que refuerce la vigilancia del mercado y garantice el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que se venda por debajo de los costes de producción.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, pidió este miércoles al Ejecutivo estatal que actúe «de forma contundente» para asegurar la aplicación de la normativa. Lo hizo durante una visita al cebadero de la empresa Inaga, situado en el municipio ourensano de A Mezquita.

Gómez, en las instalaciones de Inaga / cedida

Gómez recordó que el Gobierno gallego lleva tiempo solicitando medidas para mejorar la aplicación de la ley y reclamando cambios que permitan garantizar que los precios percibidos por los productores cubran los gastos de la actividad.

La responsable autonómica considera también necesario implantar mecanismos más ágiles para detectar posibles distorsiones en el mercado interior provocadas por las importaciones procedentes de Mercosur o de otros países.

La Xunta pide, además, que el Gobierno central traslade a las comunidades autónomas la información disponible sobre la evolución de estas entradas y sus posibles efectos sobre el mercado español.

Preocupación por la bajada de precios

La conselleira reconoció la inquietud existente entre los productores de carne de vacuno por el descenso de las cotizaciones y aseguró que el Ejecutivo gallego permanece «vigilante» ante la evolución de la situación.

No obstante, matizó que los precios en origen han retrocedido respecto a los máximos históricos registrados a comienzos de 2026, pero continúan por encima de los niveles alcanzados en las mismas fechas del año pasado.

Gómez estuvo acompañada durante la visita por el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

Una empresa vinculada a Ternera Gallega

La visita se desarrolló en las instalaciones de Inaga, una empresa que comenzó su actividad hace 25 años vinculada a la Indicación Geográfica Protegida Ternera Gallega.

La compañía mantiene su apuesta por una producción de calidad amparada por este distintivo y actúa como proveedora de importantes industrias cárnicas españolas, según destacó la conselleira.

Inaga trabaja con una estructura propia de integración y coordinación de la producción, basada en la colaboración con explotaciones ganaderas y cebaderos asociados.

La Xunta puso este modelo como ejemplo de cooperación entre los distintos eslabones del sector, en un momento marcado por la incertidumbre sobre la evolución de los precios y los costes de producción.