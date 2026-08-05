Miles de asalariados gallegos trabajan gratis cada semana: 128.000 horas extra sin remunerar

La prolongación de la jornada sigue siendo una práctica habitual en Galicia pese a la obligación de registrar el horario laboral. Cada semana, decenas de miles de asalariados realizan horas extra y una parte importante de ese tiempo no se paga ni se compensa con descanso, una situación que CCOO cifra en casi 194 millones de euros al año.

Al menos, así lo denuncia un informe elaborado por el sindicato a partir de los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, en Galicia se trabajaron durante el último año unas 347.000 horas extraordinarias semanales, de las que cerca de 128.000 quedaron sin remunerar.

Esto supone que el 36,8% de las horas extra realizadas en la comunidad no se abonan, una proporción equivalente a casi cuatro de cada diez.

El estudio señala que el 5,7% de la población asalariada gallega prolonga su jornada con regularidad, lo que representa cerca de 55.000 trabajadores. De ellos, unas 36.000 personas cobran ese tiempo adicional, mientras más de 25.000 no reciben dinero ni descanso a cambio.

Cada uno de los afectados realiza de media 5,1 horas extraordinarias sin pagar a la semana, de acuerdo con los cálculos difundidos por la organización sindical.

CCOO estima que las horas extraordinarias no remuneradas representan una pérdida de cerca de 7.700 euros anuales por persona, teniendo en cuenta tanto los salarios que se dejan de percibir como las cotizaciones sociales que no se ingresan.

Al trasladar ese cálculo al conjunto de Galicia, el sindicato sitúa el coste laboral no abonado en aproximadamente 194 millones de euros al año.

La organización considera que se trata de una forma de «explotación laboral» que, aunque se ha reducido durante los últimos años, continúa presente en numerosas empresas pese a la implantación del registro obligatorio de la jornada.

La central sindical reprocha que esta situación persista mientras parte del debate público se centra en el absentismo laboral y critica a las empresas que incumplen las obligaciones sobre la duración de la jornada y la compensación del tiempo extraordinario.

El equivalente a 3.400 empleos

El volumen de horas trabajadas sin remuneración tendría también consecuencias sobre la creación de puestos de trabajo. Según el informe, esas casi 128.000 horas semanales equivaldrían a alrededor de 3.400 empleos a jornada completa.

CCOO sostiene que se trata de puestos que no llegan a crearse porque las empresas cubren parte de sus necesidades mediante la prolongación no remunerada de la jornada de los empleados que ya forman parte de sus plantillas.

La organización advierte de que esta práctica no solo perjudica a las personas que dejan de cobrar por el tiempo trabajado, sino también al conjunto de la sociedad, debido a la pérdida de cotizaciones y de ingresos públicos.

También considera que genera una situación de competencia desleal entre las compañías que incumplen la normativa y aquellas que respetan la jornada pactada y abonan o compensan correctamente las horas extraordinarias.

Educación y sanidad concentran más horas sin pagar

Cuatro sectores acumulan cerca de la mitad de todas las horas extraordinarias no remuneradas que se realizan en Galicia.

La educación encabeza la clasificación, con cerca de 19.700 horas semanales sin pagar, el 15,4% del total gallego.

A continuación aparecen las actividades sanitarias y de servicios sociales, con alrededor de 16.900 horas, un 13,2%; la industria manufacturera, con unas 12.900 horas, el 10,1%; y la hostelería, con cerca de 11.400, el 8,9%.

El informe refleja además que, en algunos sectores, la mayoría del tiempo extraordinario trabajado no recibe ninguna compensación.

En las actividades sanitarias y de servicios sociales, el 70,5% de las horas extra no se paga. Una proporción similar se registra en las actividades administrativas y los servicios auxiliares, donde alcanza el 69,8%.

En la educación, el porcentaje se sitúa en el 52,5%, mientras que en las actividades financieras y de seguros llega al 52%.

También destacan la hostelería, donde el 46,7% de las horas extraordinarias quedaría sin abonar, y la construcción, con un 37,5%.

Riesgos para la salud

CCOO alerta de que las horas adicionales no remuneradas ni compensadas con descansos también pueden afectar a la salud de los empleados, especialmente en actividades sometidas a una elevada exigencia física.

El sindicato considera que las jornadas prolongadas aumentan el riesgo de sufrir accidentes laborales e incapacidades temporales, al incrementar el cansancio y reducir el tiempo disponible para el descanso.

La organización insiste en que la falta de compensación supone una doble pérdida para el trabajador: no cobra por el tiempo adicional y tampoco puede recuperarlo mediante horas o jornadas libres.

Más inspecciones y sanciones

Ante esta situación, CCOO reclama que se refuerce la Inspección de Trabajo en Galicia con más medios humanos y técnicos para controlar el cumplimiento de las jornadas laborales.

El sindicato propone impulsar auditorías sistemáticas de los registros horarios, especialmente en los sectores donde existe una mayor incidencia de horas extraordinarias sin remunerar.

También pide endurecer las sanciones para que tengan un verdadero efecto disuasorio e introducir la responsabilidad solidaria en las cadenas de contratación, con el objetivo de evitar que las empresas eludan sus obligaciones mediante subcontratas.

CCOO apuesta además por intensificar las campañas de información y asesoramiento para que los trabajadores conozcan sus derechos y los mecanismos disponibles para denunciar posibles incumplimientos.

La organización plantea igualmente incorporar cláusulas específicas en los convenios colectivos que permitan controlar la jornada efectiva y garantizar que todas las horas extraordinarias sean pagadas o compensadas con el descanso correspondiente.