Más de 42.000 colmenas gallegas recibirán ayudas contra la velutina y para mejorar su producción

Proteger las colmenas de la avispa velutina y de enfermedades como la varroosis, mejorar la calidad de la miel y facilitar su venta son algunos de los objetivos de una nueva línea de apoyo al sector apícola gallego. La Xunta acaba de resolver una convocatoria dotada con cerca de 1,5 millones de euros, que alcanzará a más de 2.000 explotaciones y 42.000 colmenas, según informó este jueves en un comunicado remitido a los medios.

Las beneficiarias directas son 19 explotaciones y agrupaciones apícolas, aunque estas últimas reúnen a numerosos productores, lo que explica el alcance final de las ayudas.

Los fondos permitirán financiar asesoramiento técnico, compra de material y actuaciones para reducir el impacto de especies invasoras y enfermedades que amenazan a las abejas. También cubrirán análisis destinados a mejorar la producción, campañas de promoción y comercialización e iniciativas para elevar la calidad de la miel y de otros productos de las colmenas.

Más de diez millones desde 2017

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presentó los datos durante una visita a Mel de Liñares, en Lalín, acompañada por el director general de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, y el alcalde del municipio, José Crespo.

Según las cifras difundidas por el Gobierno gallego, desde 2017 se han invertido más de diez millones de euros en esta línea de ayudas. En ese periodo se habría triplicado el número de beneficiarios.

La Asociación Galega de Apicultura, a la que pertenece Mel de Liñares, recibió cerca de 2,5 millones desde 2019. Las ayudas se canalizaron tanto hacia servicios comunes para sus asociados como hacia medidas de protección sanitaria, formación y promoción de los productos apícolas.

La Xunta sostiene que el sector está creciendo y que cada vez atrae a más jóvenes interesados en iniciar una actividad vinculada a la producción de miel. El Ejecutivo autonómico considera prioritario respaldar especialmente a quienes trabajan bajo sellos de calidad.

Una explotación con 500 colmenas

Mel de Liñares dispone actualmente de 500 colmenas repartidas entre diez asentamientos. Nueve se encuentran en Lalín y el restante, en el municipio vecino de Silleda, en espacios naturales como la Serra do Candán y las Sobreiras do Arnego.

La explotación produce miel amparada por la Indicación Geográfica Protegida Mel de Galicia y por el sello de Artesanía Alimentaria. También ha recibido reconocimientos en certámenes nacionales e internacionales por sus mieles multiflorales y monoflorales.

Además de las ayudas destinadas específicamente a la apicultura, la empresa obtuvo en los últimos años más de 110.000 euros del programa Leader. Esta financiación se distribuyó entre tres proyectos para mejorar sus instalaciones, ampliar la capacidad de producción y desarrollar nuevos productos de mayor valor añadido.

La Xunta enmarca estas ayudas en su estrategia para reforzar un sector que, además de generar actividad económica en el medio rural, desempeña un papel fundamental en la polinización y en el mantenimiento de los ecosistemas.