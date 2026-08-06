Asaga reclama vigilancia para evitar que la compra de uva en Rías Baixas incumpla la Ley de la Cadena Alimentaria

La proximidad de la vendimia vuelve a poner el precio de la uva en el centro del debate en Rías Baixas. Ante el temor de que una cosecha abundante y unas compras más ajustadas por parte de las bodegas presionen las cotizaciones a la baja, la Asociación Agraria de Galicia (Asaga) reclama más vigilancia para impedir operaciones que no cubran los costes de producción.

Asaga se suma así al llamamiento realizado por varias asociaciones de viticultores de la denominación de origen para que la contratación de la uva cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria, según informó este jueves en un comunicado remitido a los medios.

La organización advierte de que un posible desequilibrio entre la cantidad de uva disponible y las necesidades de compra de las bodegas podría debilitar la posición de los productores durante la negociación. No denuncia casos concretos, pero pide actuar ante cualquier indicio de que se estén ofreciendo precios inferiores a los gastos necesarios para producir.

Apoyo para presentar denuncias

La entidad recuerda que la normativa prohíbe comprar productos agrarios por debajo de sus costes de producción. Por ello, anuncia que asesorará a los viticultores que consideren que sus contratos o propuestas de compra pueden incumplir la ley.

La asociación facilitará información sobre los pasos necesarios para trasladar posibles irregularidades a la Agencia de Información y Control Alimentarios, el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de la cadena alimentaria.

Reconoce que las bodegas deben adaptar sus compras a sus necesidades comerciales, pero considera que la situación refleja un problema más profundo. A su juicio, la denominación necesita planificar mejor su capacidad productiva y ajustarla a la evolución de las ventas y de la demanda.

Reclama un cálculo oficial de los costes

Otro de los puntos que Asaga considera necesario es disponer de estudios oficiales que calculen de forma objetiva cuánto cuesta producir un kilo de uva en Rías Baixas.

Ese análisis, sostiene, daría más transparencia a las negociaciones y permitiría a productores y compradores contar con una referencia común. También ofrecería más seguridad a los viticultores a la hora de determinar si una oferta cubre realmente sus gastos.

La organización agraria defiende que unos precios suficientes son esenciales para mantener la actividad de las explotaciones, garantizar el relevo y conservar el territorio vitícola.

La entidad agraria llama finalmente a las organizaciones agrarias y a las entidades representativas del sector a coordinarse durante la campaña. El objetivo, señala, es evitar que los viticultores se vean obligados a aceptar precios que pongan en riesgo la continuidad de sus explotaciones.