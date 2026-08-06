Cerca de 2.000 empresas y particulares recibieron ayudas de la Xunta para el sector de la madera

La industria de la madera, uno de los sectores tradicionales de la economía gallega, trata de ganar competitividad mediante la modernización de sus procesos, la digitalización y el desarrollo de productos con mayor valor añadido. Cerca de 2.000 empresas y particulares, en concreto 1.897, se han beneficiado ya de los programas de apoyo impulsados por la Xunta desde la creación de la Agencia Gallega de la Industria Forestal, según los datos difundidos este jueves por el Gobierno autonómico.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, señaló que estas líneas de ayudas han supuesto una inversión pública de más de 113 millones de euros. Lo hizo durante una visita a las instalaciones de Carpintería Ceyeda, en Ponte Caldelas, acompañada por el director de la agencia, Alfredo Fernández Ríos.

La empresa pontevedresa, de origen familiar, cumple este año 25 años de actividad y está especializada en la fabricación y montaje de carpintería técnica, mobiliario y soluciones integrales en madera. Trabaja para sectores como la construcción, el comercio, la hostelería, el naval y el denominado contract, vinculado al equipamiento integral de establecimientos y espacios profesionales.

Ayudas para modernizar la producción

Ceyeda fue una de las beneficiarias de la última convocatoria de Xera-Valor, un programa destinado a apoyar proyectos de transformación y aprovechamiento de productos forestales.

La línea financia, entre otras actuaciones, iniciativas de ecoinnovación, mejoras en la segunda transformación de la madera y medidas relacionadas con la seguridad y la salud laboral dentro de la industria forestal.

Durante la visita, Lorenzana destacó la capacidad de la compañía para combinar los métodos tradicionales de la carpintería con la incorporación de nuevos procesos y mercados.

Xera-Valor forma parte del conjunto de programas de apoyo a la industria forestal junto con Xera-Tecno, Xera-Savia y Xera-Madeira.

Un plan que prevé movilizar 114 millones

Estas líneas están incluidas en el Plan director del sector forestal-madera para el periodo 2026-2028, aprobado recientemente por la Xunta y con el que el Ejecutivo gallego pretende movilizar 114 millones de euros.

El documento reúne 88 medidas relacionadas con la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad de las empresas. Entre sus objetivos figura favorecer la creación de empleo estable y aumentar el valor añadido de los productos elaborados en Galicia.

La conselleira defendió el carácter estratégico de la industria forestal y señaló que la Xunta mantendrá su apoyo al conjunto de la cadena de valor, desde la producción de madera hasta las empresas encargadas de su transformación y comercialización.