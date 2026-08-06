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Los gallegos ya cambian de compañía eléctrica el doble que antes de la pandemia

Los consumidores de la comunidad encadenan cuatro ejercicios con más de 325.000 permutas anuales y en 2025 equivalieron ya a uno de cada cinco contratos

Contadores de la luz en un edificio.

Contadores de la luz en un edificio. / Víctor Echave

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Manolo Rodríguez

A Coruña

Durante años, cambiar de compañía eléctrica era un trámite que pocos consumidores se planteaban. Permanecer toda la vida con la misma comercializadora era casi una costumbre. Hoy ocurre justo lo contrario. Comparar tarifas, aceptar una oferta o contratar una nueva compañía puede hacerse en apenas unos minutos, sin salir de casa y con unos pocos clics desde el ordenador o el teléfono móvil. Esa facilidad, unida a la crisis energética vivida en los últimos años, ha transformado por completo el mercado eléctrico gallego.

Los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reflejan hasta qué punto se han modificado los hábitos de los consumidores. Durante el pasado año se registraron en Galicia cerca de 400.000 (396.606) cambios de comercializadora eléctrica, una cifra casi idéntica a la del ejercicio anterior y que confirma que la elevada movilidad ya no responde solo a una situación excepcional, sino que se ha convertido en una característica habitual de los consumidores gallegos.

La dimensión de la variación se aprecia al comparar las cifras con las existentes antes del covid. Entre 2018 y 2020, los cambios anuales oscilaron entre 139.000 y 172.000. Desde 2022, Galicia encadena cuatro ejercicios consecutivos por encima de los 325.000. Con picos que superaron los 400.000 en 2022 y casi rozaron esa cifra en los dos últimos años.

En apenas un lustro, el mercado ha pasado de registrar poco más de un centenar de miles de cambios al año a mantener de forma sostenida cifras que duplican las existentes antes de la pandemia.

Una de cada cinco

La magnitud del fenómeno queda reflejada en otro dato. Los cambios registrados durante 2025 equivalieron al 21% de todos los puntos de suministro eléctrico existentes en Galicia. Es decir, uno de cada cinco contratos permutó de comercializadora a lo largo del año, aunque esa proporción no significa necesariamente que ese porcentaje de hogares o de empresas lo realizara, ya que un mismo contrato puede modificarse más de una vez durante el ejercicio.

El punto de inflexión de este nuevo comportamiento llegó con la crisis energética desencadenada por la invasión rusa de Ucrania. La escalada del precio de la electricidad llevó a miles de familias y empresas a buscar tarifas más competitivas. A ello se sumó la creciente competencia entre las comercializadoras y un proceso cada vez más sencillo y rápido, que ha eliminado buena parte de las barreras administrativas que tradicionalmente dificultaban estos trámites.

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Lo llamativo es que esa tendencia no se ha frenado con la normalización de los precios. Comparar ofertas y cambiar de comercializadora se ha incorporado a los hábitos de muchos consumidores gallegos. Galicia, que durante años figuró entre las comunidades con mayor fidelidad a su proveedor de electricidad, cuenta hoy con un mercado mucho más dinámico.

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Fuente: La Opinión A Coruña

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