La industria gallega avanza un 2,6% en junio, aunque el ritmo es menor que el del conjunto de España

La industria gallega aumentó su producción en junio respecto al mismo mes del año pasado, aunque avanzó a un ritmo inferior al del conjunto de España. El Índice de Producción Industrial creció un 2,6% interanual en Galicia, frente al incremento nacional del 3,8%, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

El comportamiento positivo estuvo impulsado principalmente por los bienes intermedios, cuya producción subió un 5,8%. También aumentaron los bienes de equipo, un 3,1%, y los bienes de consumo, un 3%.

La energía fue la excepción, con un descenso interanual del 3,6%.

Caída mensual y estabilidad en el conjunto del año

Pese al avance respecto a junio de 2025, la producción industrial gallega descendió un 0,4% en comparación con mayo.

En el acumulado de los seis primeros meses de 2026, la actividad industrial se mantuvo estable respecto al mismo periodo del año anterior.

Los datos reflejan así una evolución positiva en términos interanuales, pero sin crecimiento acumulado durante la primera mitad del ejercicio.

España encadena cuatro meses de subidas

En el conjunto del país, la producción industrial creció un 3,8% interanual, acelerando en 3,3 puntos el avance registrado en mayo.

Se trata de la subida más intensa desde abril, cuando el índice aumentó un 4,4%, y permite a la industria española encadenar cuatro meses consecutivos de crecimiento.

El mayor avance correspondió a los bienes intermedios, con un 5,7%, seguidos de la energía, con un 4,6%; los bienes de equipo, con un 3,1%; y los bienes de consumo no duradero, con un 1,8%.

Por el contrario, la producción de bienes de consumo duradero descendió un 0,5%.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, el índice industrial nacional aumentó un 1,1% interanual, aunque moderó su crecimiento respecto al mes anterior.

En comparación con mayo, la producción industrial española bajó un 0,7% en la serie corregida. La energía registró el mayor avance mensual, con un 2,5%, mientras los bienes de equipo sufrieron la caída más pronunciada, del 1,6%.