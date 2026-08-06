Las mujeres gallegas cobran 2.400 euros menos de la PAC que los hombres pese a ser mayoría entre los beneficiarios

Las mujeres son mayoría entre quienes reciben ayudas directas de la Política Agraria Común en Galicia, pero esa presencia no se traduce en un reparto equivalente del dinero. Representan el 52,3% de los perceptores, aunque solo concentran el 41% de los fondos y cobran de media casi 2.400 euros menos que los hombres.

Los datos proceden del informe sobre ayudas directas y desarrollo rural correspondiente a 2025 elaborado por el Ministerio de Agricultura y difundido este jueves por Unións Agrarias-UPA.

En concreto, las productoras gallegas recibieron una media de 4.150 euros, frente a los 6.538 percibidos por los hombres. Esto significa que el importe medio cobrado por ellas equivale al 63,5% del masculino.

La organización agraria advierte, además, de que tanto el número de mujeres beneficiarias como la cuantía que reciben disminuyen entre las titulares más jóvenes. A su juicio, esta evolución muestra la necesidad de reforzar los incentivos para incorporar mujeres y jóvenes a la actividad agraria.

Galicia, por debajo de la media española

Los agricultores y ganaderos gallegos recibieron durante la campaña de 2025 cerca de 98,5 millones de euros en ayudas directas de la PAC. El importe medio fue de 5.290 euros por beneficiario, un 20% menos que los 6.777 euros registrados en el conjunto de España.

En Galicia figuran 18.610 perceptores activos. La mayoría, el 61,8%, tiene entre 40 y 65 años, mientras que solo el 9,6% se encuentra por debajo de los 40.

Unións Agrarias considera que estos datos obligan a acelerar el relevo generacional, pese a que Galicia presenta una situación más favorable que la media española en la presencia de beneficiarios en edad de jubilación.

El 28,6% de los perceptores gallegos supera los 65 años y recibe el 12,5% de los fondos. En España, este grupo representa el 39,6% de los beneficiarios y concentra el 26% del dinero.

Las sociedades concentran más fondos

La organización también llama la atención sobre la concentración de las ayudas en un número reducido de explotaciones en el conjunto del país.

Las personas jurídicas representan el 10,45% de los perceptores, pero acumulan más del 42% del dinero distribuido. El resto se reparte entre el 89,55% de los beneficiarios, que son personas físicas.

Unións Agrarias sostiene que el peso de las sociedades y de las explotaciones de mayor tamaño ha crecido desde 2021, mientras disminuye tanto la presencia de agricultores y ganaderos individuales como la parte de las ayudas que reciben.

El comunicado presenta, no obstante, una pequeña diferencia en este dato: cifra la concentración en el 42,21% en el encabezado y en el 43,21% en el desarrollo del texto.

La organización reclama que la PAC refuerce el apoyo a las explotaciones familiares, a las mujeres y a los jóvenes para garantizar la continuidad del sector y evitar que una parte cada vez mayor de los fondos termine concentrada en menos beneficiarios.