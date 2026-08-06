Rías Baixas prevé una cosecha de casi 50 millones de kilos de uva con inicio en agosto

Tras un ciclo marcado por un invierno muy húmedo y una primavera especialmente seca y cálida, los viñedos de Rías Baixas afrontan las semanas decisivas antes de la vendimia. El Consejo Regulador estima una cosecha cercana a los 49,9 millones de kilos de uva, un 5,05% más que el año pasado, y no descarta que la recogida comience en algunas parcelas durante la segunda quincena de agosto.

La previsión todavía está condicionada por la evolución meteorológica y por los controles de maduración que determinarán el momento óptimo para iniciar los trabajos. Con carácter general, el Consejo Regulador sitúa el comienzo de la campaña hacia finales de agosto.

Rías Baixas cuenta actualmente con 174 bodegas inscritas y 4.886 viticultores / cedida

En 2025 se recogieron 47,5 millones de kilos, por lo que la estimación actual supondría un incremento de unos 2,4 millones.

El envero comienza en O Rosal y Condado do Tea

Los viñedos se encuentran en la fase de envero, cuando las uvas comienzan a cambiar de color y avanzan hacia su maduración. Este proceso ya se ha iniciado en las subzonas de O Rosal y Condado do Tea.

El informe contempla que la vendimia arranque de forma puntual durante la segunda mitad de agosto, como ocurrió el año pasado. Su extensión al conjunto de la denominación dependerá del tiempo, de la evolución de las parcelas y de los análisis realizados por los técnicos.

La tasa de brotación se sitúa en el 90,03%, ligeramente por encima de la registrada el año pasado. La fertilidad alcanza las 2,3 yemas, un valor similar al de 2025, mientras que el tamaño medio de los racimos se considera medio-grande.

El rendimiento medio estimado, sin ponderar, es de 9.343 kilos por hectárea, por debajo de los 9.881 kilos obtenidos en la campaña anterior.

Las mermas alcanzan el 10,6%

Las pérdidas de producción detectadas hasta ahora representan una media del 10,6%, frente al 5,5% de 2025, aunque el Consejo Regulador señala que no resultan significativas.

Las mermas se deben al corrimiento de la flor, las heladas, el granizo, el viento, las plagas y las enfermedades. Su incidencia varía entre las diferentes parcelas y subzonas.

El ciclo vitícola estuvo marcado por un invierno cálido y muy húmedo, seguido de una primavera muy cálida y muy seca, la cuarta con menos precipitaciones desde que existen registros. Junio fue, además, extremadamente cálido y muy seco.

Datos de casi la mitad de la superficie

La estimación fue elaborada por el Órgano de Control y Certificación de la denominación a partir de la información proporcionada por técnicos de campo de las bodegas.

En total, se realizaron 47 encuestas a 34 profesionales que asesoran viñedos en las distintas subzonas. Sus datos abarcan el 49,7% de la superficie productiva y fueron posteriormente contrastados sobre el terreno y ponderados estadísticamente.

La Denominación de Origen Rías Baixas cuenta actualmente con 174 bodegas inscritas y 4.886 viticultores. Su superficie alcanza las 5.027,64 hectáreas, distribuidas entre 24.813 parcelas.