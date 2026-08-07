La Denominación de Origen Monterrei cuadriplica su producción de vino en una década hasta superar los ocho millones de litros

La Denominación de Origen Monterrei ha multiplicado por cuatro el volumen de vino certificado en poco más de una década. La producción amparada ha pasado de unos dos millones de litros a superar los ocho millones, un crecimiento del 300% que refleja la expansión experimentada por esta zona vitivinícola del sur de Ourense.

Los datos fueron destacados este viernes por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, durante la inauguración de la XIX Feira do Viño de Monterrei, que se celebra este fin de semana en Verín.

La denominación cuenta actualmente con cerca de 400 viticultores y 30 bodegas, según las cifras facilitadas por la Xunta. Gómez atribuyó el crecimiento al trabajo desarrollado por productores, bodegas y el Consejo Regulador y destacó especialmente la evolución de variedades como el godello y la mencía.

La conselleira defendió que el sector ha conseguido aumentar su producción y ganar presencia comercial manteniendo las características propias de los vinos de Monterrei y, al mismo tiempo, incorporando innovación.

Peso económico en el rural

La Xunta aprovechó la apertura de la feria para reiterar su respaldo al sector vitivinícola gallego. Gómez subrayó su importancia tanto por la generación de empleo y actividad económica en el rural como por su papel en el mantenimiento de las explotaciones y del territorio.

En la inauguración participaron también el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

La Feira do Viño de Monterrei reúne durante el fin de semana en Verín a las bodegas de la denominación e incluye degustaciones y actividades gastronómicas, entre ellas demostraciones vinculadas a las Experiencias de Calidade de Galicia.