El pequeño ahorrador vuelve a las letras del Tesoro y demanda 15.000 millones en 6 meses

La inflación por la guerra de Irán y el alza de tipos del Banco Central Europeo (BCE) han disparado la rentabilidad de la deuda y ha llevado al pequeño ahorrador a volver a invertir en letras del Tesoro, con una demanda que alcanza los 15.000 millones en los últimos seis meses.

Desde el inicio de la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz el 28 de febrero, el petróleo ha llegado a subir más del 40% y la inflación en Europa escaló por encima del 3%, lo que llevó al BCE a subir en junio los tipos por primera vez en casi tres años.

En julio decidió mantenerlos sin cambios, pero el mercado vaticina que llevará a cabo más incrementos hasta finales de año. Estas expectativas han provocado un alza de la rentabilidad de la deuda soberana en el mercado secundario, y el rendimiento ofrecido por las letras del Tesoro se ha disparado.

En la última subasta, la rentabilidad de las letras españolas a seis meses escaló al 2,512%, máximos desde enero de 2025, y las de doce meses, al 2,679%, su nivel más alto desde septiembre de 2024. En este contexto, y desde que estalló la guerra en Irán, la demanda de letras por parte de los inversores minoristas ha alcanzado los 15.000 millones, según los datos recabados por EFE.

Los últimos datos del Banco de España muestran que la inversión de los hogares en letras del Tesoro, que son títulos emitidos a corto plazo (normalmente 3, 6, 9 y 12 meses), aumentó en mayo por tercer mes consecutivo, hasta 20.331 millones. Solo en ese mes, la inversión creció en 903 millones.

Los hogares españoles empezaron a aumentar la tenencia de letras en febrero tras dieciocho meses consecutivos de caídas.

El gestor de renta fija en Abante, Félix López, explica a EFE que el "recorrido" que le queda a la inversión en letras del Tesoro tiene que ver con la geopolítica, que es el principal factor que está moviendo los precios del petróleo e indirectamente las presiones inflacionistas.

A su juicio, es de las ocasiones donde quizás hay un único factor determinante claro. "Si vemos que la situación se relaja, quizás estemos viendo el pico en términos de rentabilidad de las letras. Si se mantiene o se recrudece podríamos ver rentabilidades incluso superiores", apunta López.

El nuevo repunte en la rentabilidad de las letras podría volver a despertar el interés de las familias, pero López advierte de que el rendimiento "no es solamente financiero" y hay que tener en cuenta "la rentabilidad fiscal". "Aunque visualmente y nominalmente parezca que las letras del Tesoro ofrecen mejor rentabilidad, una vez pasado por Hacienda, quizás hay que considerar otros instrumentos, como son los fondos de inversión", añade López.

Apetito dispar

El apetito de los ahorradores por las letras ha variado a lo largo de los últimos años, y aunque ahora ha vuelto a incrementarse, el pico de demanda se produjo a finales de 2022 y principios de 2023, cuando su interés rozaba el 4% y los bancos apenas pagaban por los depósitos.

En el verano de 2022, el BCE subió los tipos por primera vez en más de una década para frenar la inflación por la guerra en Ucrania. Tras esa subida, elevó el precio del dinero en diez ocasiones, hasta llegar al 4,50% en septiembre de 2023.

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La rentabilidad de la deuda subió y se produjo una avalancha de peticiones de letras, y también de bonos y obligaciones, con largas colas de pequeños ahorradores en el Banco de España y atención de los particulares por parte del Tesoro.

Fuente: El Periódico