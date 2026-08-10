De cereal forrajero a materia prima cervecera: la apuesta de A Limia por la cebada maltera

La cebada maltera, una materia prima esencial para elaborar cerveza, busca ganar peso entre los cultivos de A Limia. La comarca ourensana acaba de afrontar una nueva cosecha de este cereal con un proyecto que suma ya 27 agricultores locales y que trata de convertirlo en una alternativa capaz de aportar más estabilidad y valor añadido a unas explotaciones tradicionalmente vinculadas a otros aprovechamientos agrícolas.

La iniciativa está impulsada por Cosecha de Galicia, empresa vinculada a Corporación Hijos de Rivera, que este año ha elevado hasta 160 hectáreas la superficie dedicada a su proyecto de cebada maltera. La compañía cifra además en 850 hectáreas las promovidas en el conjunto de la zona durante 2026, lo que supone un crecimiento del 88% en los últimos cinco años.

El proyecto de Cosecha de Galicia suma ya 27 agricultores locales / cedida

El avance ha sido especialmente significativo desde 2022, cuando la superficie dedicada a este cultivo en A Limia se situaba en unas 450 hectáreas. Para la actual campaña, esa cifra alcanza las 850 hectáreas previstas, según los datos facilitados por la compañía.

El objetivo es desarrollar en Galicia una cadena de suministro de proximidad para una materia prima necesaria en la industria cervecera y, al mismo tiempo, ofrecer a los productores una alternativa con mayor previsibilidad comercial. El modelo pretende que los agricultores puedan planificar mejor sus explotaciones y reducir parte de la incertidumbre asociada a la comercialización de las cosechas.

Cosecha de Galicia está desarrollando una estrategia similar con otras materias primas de origen próximo, entre ellas el lúpulo, la manzana destinada a sidra y la uva.

De cereal forrajero a materia prima para la cerveza

El crecimiento de la superficie no es el único cambio que plantea el proyecto. La iniciativa busca dar un uso diferente a un cereal que tradicionalmente ha tenido en la comarca un destino principalmente forrajero y, según la empresa, un valor añadido más limitado.

La apuesta pasa por introducir una cebada destinada a malteado, con mayores exigencias técnicas y orientada directamente a la elaboración de cerveza. Cosecha de Galicia considera que las condiciones agroclimáticas de A Limia son adecuadas para su desarrollo y que su integración en las rotaciones habituales puede contribuir también a diversificar las explotaciones.

La compañía sostiene que incorporar la cebada a esas rotaciones ayuda a mejorar la salud del suelo y optimizar el aprovechamiento de los recursos, además de avanzar hacia sistemas agrícolas más resistentes y regenerativos.

Toda la cebada maltera incluida en el proyecto se encuentra además dentro del programa de certificación InBar de Intermalta, un sello de AENOR que, según la información facilitada, acredita una reducción superior al 20% de la huella de carbono durante el cultivo.

El consejero ejecutivo de Negocio de Corporación Hijos de Rivera, José María Rivera, enmarca la iniciativa dentro de la estrategia de la compañía para aumentar el origen autóctono de sus materias primas y disponer de una cadena de suministro más próxima al territorio.

La empresa defiende que los acuerdos estables con los agricultores permiten establecer relaciones a largo plazo y conectar de forma más directa la actividad industrial con el sector primario gallego.

El proyecto se desarrolla además en una comarca con un peso agrícola especialmente relevante. A Limia dispone de alrededor de 17.000 hectáreas de superficie agraria útil destinadas a cultivos herbáceos y cuenta con entre 300 y 400 agricultores profesionales, según los datos aportados por Cosecha de Galicia.

En ese contexto, los 27 productores que participan actualmente en la iniciativa representan todavía una parte limitada del tejido agrario de la comarca, pero la evolución de la superficie cultivada apunta a una progresiva implantación de la cebada maltera.

Cosecha de Galicia considera que su desarrollo puede aportar más valor añadido a las explotaciones, mejorar su competitividad y contribuir al relevo generacional. La campaña de 2026 supone así un nuevo paso en una apuesta que intenta unir dos extremos de la cadena: el campo de A Limia y la producción cervecera gallega.