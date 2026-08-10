Los empresarios gallegos alertan sobre un "cambio de tendencia" en la conflictividad laboral

La conflictividad laboral dio un importante salto en Galicia durante 2025 y los primeros datos de este año apuntan a que la tendencia continúa. El número de huelgas aumentó un 41% en un solo ejercicio, pero el crecimiento fue todavía mayor en su impacto: las jornadas no trabajadas se duplicaron y el número de personas que participaron en estos conflictos fue casi cuatro veces superior al registrado un año antes.

Al menos, esta es la alerta lanzada este lunes desde la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), que ha mostrado su preocupación por esta evolución, que considera un "cambio de tendencia" en la comunidad, y reclama reforzar los mecanismos de negociación y mediación para evitar una escalada de los conflictos laborales.

Los datos proceden de la Estadística de Huelgas y Cierres Patronales del Ministerio de Trabajo y del Boletín de Información Sociolaboral del Consello Galego de Relacións Laborais. En concreto, Galicia cerró 2025 con 55 huelgas, 13.163 trabajadores participantes y 45.895 jornadas no trabajadas.

Respecto al ejercicio anterior, las huelgas crecieron un 41%, mientras que las jornadas perdidas avanzaron un 106% y la participación se disparó un 286%. Es decir, no solo se produjeron más conflictos, sino que estos movilizaron a un número considerablemente mayor de trabajadores y tuvieron un impacto superior en términos de jornadas de trabajo.

La organización que preside Juan Manuel Vieites destaca además la diferencia con el comportamiento registrado en el conjunto de España. Según los datos que recoge la CEG, el número de huelgas descendió a nivel nacional durante 2025, aunque aumentaron tanto la participación como las jornadas perdidas. Ese incremento, sostiene la organización empresarial, fue de menor intensidad que el observado en Galicia.

Las huelgas mantienen su peso en el arranque de 2026

Los primeros meses de este año tampoco muestran, por ahora, un cambio significativo. Entre enero y abril de 2026 se contabilizaron en Galicia 15 huelgas, en las que participaron 3.746 trabajadores y que sumaron 4.686 jornadas no trabajadas.

La CEG señala que los tres indicadores aumentan respecto al mismo periodo de 2025. Mientras tanto, en el conjunto de España creció el número de huelgas durante esos cuatro primeros meses, pero descendieron tanto las personas participantes como las jornadas no trabajadas.

Para Vieites, estas cifras deben servir como una advertencia sobre la necesidad de preservar la estabilidad de las relaciones laborales.

Vieites sitúa esta evolución en un escenario marcado, desde la perspectiva empresarial, por la incertidumbre económica, el incremento de los costes de las empresas y la transformación del mercado laboral, y reclama ampliar los espacios de negociación para buscar soluciones pactadas.

El presidente de la Confederación defiende que esa vía debe permitir compatibilizar la defensa de los intereses de trabajadores y empresas con la continuidad de la actividad y el mantenimiento del empleo.

La organización recuerda en este sentido la existencia del Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos de trabajo (AGA), concebido como una herramienta para facilitar soluciones a los conflictos colectivos mediante procedimientos de mediación y negociación.

La patronal también pone el foco en la naturaleza de parte de las protestas. Según los informes de CEOE citados por la CEG, una parte importante de las horas de trabajo perdidas por conflictividad laboral se concentró en servicios de carácter público, una circunstancia que también condicionó la evolución de los datos durante los primeros meses de 2026.

Ante este escenario, los empresarios gallegos insisten en situar el diálogo social como la principal vía para prevenir y resolver los conflictos. La CEG pide a las partes implicadas reforzar la negociación y la mediación para generar mayor certidumbre y sostiene que un marco estable de relaciones laborales resulta relevante tanto para la competitividad empresarial como para la atracción de inversiones y la creación de empleo de calidad.