Galicia se sitúa a la cola en viviendas de lujo de más de un millón de euros con solo cinco anuncios en Lugo

Galicia queda lejos de los principales focos de la vivienda de lujo en España. Aunque las propiedades anunciadas por más de un millón de euros están presentes en prácticamente todo el país, su distribución es muy desigual y el grueso de la oferta se concentra en apenas seis provincias. Entre los datos facilitados por Idealista, Lugo figura con únicamente cinco viviendas por encima del millón de euros, una de las cifras más bajas de España.

El último análisis de idealista/data contabiliza 46.454 viviendas anunciadas por más de un millón de euros en el conjunto del país. De ellas, el 86% se concentra en Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona, una fotografía que muestra hasta qué punto este segmento del mercado inmobiliario está localizado en unos pocos territorios.

Casa en venta en la provincia de Málaga por 1,9 millones anunciada en Idealista / cedida

La presencia de viviendas millonarias no es, sin embargo, excepcional desde el punto de vista geográfico. Un total de 48 de las 50 provincias españolas cuentan con al menos una propiedad anunciada por encima del millón de euros. La diferencia está en el volumen: mientras unas provincias reúnen miles de anuncios, en otras la oferta se reduce a apenas unas pocas viviendas.

Málaga y Madrid encabezan la clasificación. Cada una concentra el 20% de todas las viviendas de más de un millón disponibles en España, por lo que entre ambas reúnen cuatro de cada diez propiedades de este segmento.

A continuación aparece Baleares, con el 17% de la oferta nacional, seguida de Barcelona y Alicante, con un 12% cada una. Girona completa el grupo de seis provincias que concentran la inmensa mayoría de este mercado, con otro 5%.

Fuera de esas primeras posiciones, las cifras descienden de forma considerable. Santa Cruz de Tenerife concentra el 3% de las viviendas anunciadas por encima del millón, mientras que Cádiz y València representan un 2% cada una. Las Palmas reúne alrededor del 1% y Guipúzcoa y Vizcaya se sitúan en el 0,7% en ambos casos.

La situación es muy distinta en el extremo inferior de la clasificación. Ahí aparece Lugo, con solo cinco viviendas en venta por encima del millón de euros. El informe no facilita en la información difundida una cifra concreta para A Coruña, Ourense o Pontevedra, por lo que no es posible determinar a partir de estos datos cuántas propiedades de este tipo hay en el conjunto de Galicia.

Por debajo de Lugo se encuentran Jaén, con tres viviendas de más de un millón; Cuenca, con dos, y Zamora y Teruel, con solo una cada una. Salamanca, Valladolid y Albacete cuentan con seis propiedades en esta franja de precios, mientras que Soria y Palencia son las dos únicas provincias españolas donde no hay ninguna vivienda anunciada por encima del millón de euros.

La diferencia entre los territorios con mayor y menor oferta es, por tanto, considerable. El propio estudio señala que en numerosas provincias el número de viviendas millonarias es tan reducido que su peso sobre el conjunto nacional resulta prácticamente insignificante.

El ultralujo se concentra todavía más en unas pocas provincias

La concentración aumenta cuando se eleva el listón hasta las viviendas que superan los tres millones de euros, consideradas dentro del segmento de ultralujo. A finales de junio de 2026 había 10.511 propiedades anunciadas en España por encima de ese precio, según los datos de Idealista.

En este nivel, Málaga ocupa con claridad la primera posición. La provincia cuenta con 3.671 viviendas de más de tres millones de euros, lo que supone el 35% de toda la oferta española de ultralujo.

Baleares se sitúa inmediatamente detrás, con 2.942 propiedades y un 28% del total. Solo Málaga y Baleares concentran así el 63% de todas las viviendas anunciadas por encima de los tres millones de euros en España.

Madrid aparece en tercera posición con 1.830 propiedades, equivalentes al 17% del mercado nacional. A mayor distancia se encuentran Barcelona, con 608 viviendas y un 6%; Alicante, con 506 y un 5%; Girona, con 263 y un 3%, y Santa Cruz de Tenerife, con 247 inmuebles y un 2%.

La presencia territorial también se reduce a medida que aumenta el precio. Si las viviendas de más de un millón aparecen en 48 provincias, en el segmento superior a los tres millones hay 13 provincias españolas en las que no se anuncia ninguna propiedad.

En este punto, los datos facilitados por Idealista no detallan la situación concreta de las provincias gallegas, por lo que no permiten afirmar cuántas viviendas de más de tres millones existen actualmente a la venta en Galicia ni si alguna de sus provincias se encuentra entre esas 13 sin oferta.

El análisis, elaborado por idealista/data, se basa en los anuncios disponibles en la plataforma y sitúa a Málaga, Madrid y Baleares en las primeras posiciones del mercado residencial de mayor precio. Para Galicia, la referencia provincial expresamente recogida entre las cifras más bajas es la de Lugo y sus cinco viviendas de más de un millón de euros, muy lejos de las provincias que concentran la mayor parte de la oferta española.