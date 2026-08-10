Las viviendas con piscina en Galicia multiplican su valor en Pontevedra, pero apenas en Lugo

Tener piscina puede marcar una diferencia importante en el precio de una vivienda en Galicia, pero no en todos los mercados por igual. La prima que pagan los compradores por este equipamiento oscila desde menos de un 1% en Lugo hasta superar el 14% en Pontevedra, una distancia de más de 13 puntos que refleja el distinto valor que adquiere una misma característica dependiendo del lugar en el que se encuentre el inmueble.

Los últimos datos de Fotocasa sitúan a Pontevedra como el mercado gallego donde disponer de piscina más incrementa el precio de una vivienda, con una diferencia del 14,3% respecto a inmuebles de características similares que no cuentan con ella. Le sigue Ourense, donde la revalorización alcanza el 10,2%.

A bastante distancia se encuentra A Coruña, con un incremento del 5,4%, mientras que en Lugo la diferencia se reduce al 0,9%. El estudio concluye así que la piscina añade valor a la vivienda en los mercados gallegos analizados, aunque su efecto sobre el precio presenta importantes diferencias.

El caso de Pontevedra sobresale también al comparar los datos gallegos con los del resto de España. Con ese 14,3% de sobreprecio, se sitúa entre las capitales españolas donde una piscina tiene mayor repercusión sobre el valor del inmueble.

Solo Palencia, donde la diferencia alcanza el 30,1%; Huelva, con un 18,5%; Santa Cruz de Tenerife, con un 16,9%; y Murcia, con un 16,1%, presentan porcentajes superiores. Pontevedra aparece inmediatamente después y se coloca incluso ligeramente por encima de Zamora, donde la prima es del 14,1%.

Ourense también ocupa una posición elevada en la clasificación, con un incremento del 10,2%, prácticamente idéntico al registrado en Málaga, donde la diferencia es del 10%. Por el contrario, A Coruña se sitúa en una zona intermedia del listado nacional, con su 5,4%.

La situación de Lugo es muy diferente. Contar con piscina únicamente incrementa un 0,9% el precio de una vivienda, lo que coloca a la ciudad entre los mercados analizados donde este elemento tiene menor repercusión económica. Solo Valladolid registra una diferencia inferior, del 0,4%, mientras que Jaén se sitúa ligeramente por encima, con un 1,3%.

La misma piscina no vale lo mismo en todos los mercados

Los datos gallegos forman parte de un análisis más amplio que muestra enormes diferencias en España. A escala nacional, disponer de piscina puede elevar hasta un 30% el precio de una vivienda respecto a otra similar sin este equipamiento. En determinados mercados, esa diferencia puede traducirse en más de 40.000 euros adicionales para una vivienda de 100 metros cuadrados.

Fotocasa vincula estas diferencias a las características específicas de cada mercado residencial. La disponibilidad de viviendas con piscina, la demanda o el clima pueden influir en el valor adicional que los compradores están dispuestos a pagar por contar con este equipamiento. El portal señala también que los elementos relacionados con el bienestar, el confort y los espacios de ocio han ganado peso en las preferencias residenciales después de la pandemia.

La comparación nacional permite además comprobar que el mayor incremento porcentual no siempre significa el mayor desembolso en euros. El precio de partida de la vivienda resulta determinante.

Madrid es el ejemplo más claro. Una piscina incrementa allí el precio un 6,6%, un porcentaje muy inferior al de Pontevedra u Ourense. Sin embargo, el precio medio de 6.165 euros por metro cuadrado hace que una vivienda tipo de 100 metros cuadrados con piscina suponga aproximadamente 40.700 euros más, el mayor sobrecoste recogido en el estudio.

Algo similar ocurre en Málaga. La diferencia entre viviendas con y sin piscina es del 10%, pero, con un precio medio de 3.971 euros por metro cuadrado, la prima alcanza unos 39.700 euros para un inmueble de 100 metros cuadrados. En Sevilla ronda los 29.900 euros y en Barcelona, donde el incremento porcentual es únicamente del 4,3%, se aproxima a los 21.500 euros debido al elevado precio del metro cuadrado.