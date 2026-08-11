Bershka aterriza en Estados Unidos con su primera tienda física en Miami

Bershka da un nuevo paso en su expansión internacional con su llegada física a Estados Unidos. La marca de Inditex ha elegido Miami para abrir su primer establecimiento en el país, después de operar hasta ahora en este mercado a través de internet. La tienda se encuentra en Aventura Mall y reúne las colecciones Bershka, BSK y MAN en un mismo espacio.

El desembarco supone la entrada por primera vez de Bershka en el mercado estadounidense con una tienda física y amplía la presencia de una enseña fundada en 1998 y dirigida principalmente al público joven. En la actualidad, la compañía cuenta con más de 850 puntos de venta físicos, además de su negocio online.

Interior de la nueva tienda de Miami / cedida

La nueva tienda ocupa un espacio de diseño abierto y contemporáneo en Aventura Mall, uno de los grandes centros comerciales de Miami. En su interior, cada una de las tres líneas cuenta con una imagen diferenciada: Bershka, BSK y MAN se distribuyen en distintas zonas mediante el uso de piedra, madera y revestimientos cerámicos.

Uno de los elementos más visibles del establecimiento es su fachada, de más de 22 metros de longitud, con una entrada central de cuatro metros de ancho y un área expositiva concebida como transición entre el centro comercial y el interior de la tienda.

De la web a la primera tienda estadounidense

La apertura física llega después de que Bershka.com ya estuviese disponible para los consumidores estadounidenses. La estrategia de la marca busca ahora conectar ambos canales y permitir que el cliente combine la compra por internet con los servicios del establecimiento.

Entre otras funciones, los compradores pueden consultar la disponibilidad de artículos, localizar productos dentro de la tienda o realizar pedidos online y recogerlos en unas dos horas. El local dispone además de un punto específico para recoger compras digitales, cajas destinadas a devoluciones y una zona de autopago asistido.

Los artículos de la web mantienen el mismo precio que en las tiendas físicas y las compras online disponen de un plazo de 30 días para cambios, al igual que las realizadas directamente en el establecimiento.

Bershka ha acompañado su estreno en Estados Unidos con una campaña protagonizada por Meg Donnelly, actriz, cantante y performer estadounidense conocida por su trayectoria vinculada a Disney. Con esta elección, la enseña busca reforzar su conexión con las nuevas generaciones y con ámbitos como la moda, la música y la cultura.