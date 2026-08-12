Más de 160.000 autónomos gallegos podrán usar gratis la nueva herramienta de facturación de Hacienda

La adaptación a las nuevas obligaciones de facturación no tendrá por qué implicar la contratación de un programa informático para buena parte de los autónomos gallegos. Más de 160.000 trabajadores por cuenta propia de Galicia podrán utilizar la nueva aplicación gratuita de la Agencia Tributaria, según las estimaciones de UPTA, que considera que la herramienta permitirá reducir los costes derivados de la implantación del sistema VERI*FACTU.

Galicia cuenta con más de 200.000 trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con los últimos datos de afiliación citados por la organización. UPTA calcula que la nueva solución podrá dar cobertura a cerca del 80% de los autónomos personas físicas y a más del 60% de las pequeñas sociedades con un volumen de facturación bajo o medio.

La aplicación está pensada especialmente para profesionales y pequeños negocios con necesidades de facturación sencillas. Permitirá emitir facturas electrónicas de forma gratuita y generar automáticamente los registros exigidos por VERI*FACTU, además de incorporar un código QR para su verificación y garantizar la trazabilidad de la información remitida a la Administración tributaria.

Para UPTA, su puesta en marcha evitará que miles de autónomos tengan que asumir el coste de contratar un software específico para cumplir con las nuevas exigencias.

UPTA reclama formación y asistencia técnica

La organización considera, sin embargo, que disponer de la herramienta no será suficiente y reclama a la Agencia Tributaria un plan de información, formación y acompañamiento dirigido a los trabajadores por cuenta propia, especialmente a quienes tengan mayores dificultades para utilizar herramientas digitales.

«No basta con poner a disposición de los autónomos una aplicación gratuita; es imprescindible ofrecer información clara, formación práctica y asistencia técnica», sostiene el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

La organización pide también que la plataforma llegue a su implantación definitiva con garantías de estabilidad, efectividad y eficiencia, para evitar incidencias o nuevas cargas administrativas.

UPTA vincula además el nuevo sistema con la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida y defiende que las actividades que queden fuera de mecanismos de facturación como VERI*FACTU utilicen medios telemáticos para sus cobros y pagos, con el objetivo de reforzar la trazabilidad de las operaciones.

En el conjunto de España, la organización estima que cerca de tres millones de autónomos podrán recurrir a la aplicación gratuita de la Agencia Tributaria.