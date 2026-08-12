La Xunta y el Gobierno lanzan un mensaje de tranquilidad sobre la fábrica de SAIC en Ferrol: "Seguimos trabajando"

La futura fábrica de SAIC en Ferrol mantiene su hoja de ruta pese a las dudas surgidas en los últimos días por su proximidad al arsenal militar y a las instalaciones de Navantia. Xunta y Gobierno central coinciden en que el proyecto sigue adelante y han querido rebajar la preocupación después de que, según Alfonso Rueda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, le trasladase que la posición de su departamento es «favorable», aunque la planta deberá cumplir los correspondientes requisitos de seguridad.

El presidente de la Xunta explicó que Robles se puso en contacto con él este martes después de las informaciones que apuntaban a posibles reparos de Defensa y de los servicios de inteligencia por la cercanía de la fábrica a instalaciones militares.

Rueda agradeció a la ministra su «clarificación» y su respaldo para continuar con una tramitación en la que, recordó, Xunta y Gobierno llevan tiempo trabajando conjuntamente. «Seguimos la tramitación. Aún quedan muchas cosas por hacer», señaló.

La previsión es que la construcción pueda comenzar a finales de 2027 y la fábrica esté terminada antes de que concluya 2028. Rueda defendió que se trata de una inversión «importantísima» para Ferrolterra y Galicia y recordó que supondría la primera inversión industrial del grupo automovilístico chino SAIC en Europa.

Condiciones de seguridad por su cercanía al arsenal

La proximidad de la futura factoría al arsenal militar de Ferrol y al astillero de Navantia obliga, según el presidente gallego, a adoptar medidas de prevención. Rueda considera «lógico» que una instalación industrial situada cerca de dependencias militares tenga que cumplir determinados condicionantes para garantizar la seguridad.

«No es nuevo. Ya en otras ocasiones conviven, más o menos en cercanía, instalaciones de este tipo con instalaciones militares», apuntó. A su juicio, la solución pasa por establecer «prevenciones que garanticen cuestiones de seguridad» sin frenar el proyecto.

El presidente gallego aseguró además que Robles le indicó que las informaciones que apuntaban a una alerta por riesgos para la seguridad nacional «no salieron de canales oficiales del Ministerio». «Yo me quedo con la posición oficial del Ministerio», zanjó.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, coincidió en trasladar un mensaje de «tranquilidad» y aseguró que las dos administraciones trabajan juntas «desde el primer momento» para hacer posible la llegada de SAIC a Ferrol.

Blanco definió esta coordinación como un «ejemplo de absoluta colaboración intergubernamental», mientras Rueda confió en que se mantenga hasta el final de la tramitación. «Es algo que interesa a todos», sostuvo el presidente de la Xunta, que considera el proyecto «fundamental» para el futuro de Ferrolterra.