Bono Remuda: la Xunta mantiene abiertas las ayudas para tomar el relevo de un negocio hasta el 30 de septiembre

Evitar que negocios viables tengan que cerrar cuando llega la jubilación de sus propietarios es uno de los objetivos del Bono Remuda, la línea de ayudas con la que la Xunta busca facilitar el relevo generacional entre autónomos y pequeños negocios. La convocatoria de este año permanecerá abierta hasta el próximo 30 de septiembre y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, un 20% más que en la edición anterior.

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, recordó este jueves la apertura del plazo durante una visita a la Librería Jemaca, en Ourense, uno de los establecimientos beneficiarios del programa. La ayuda permitió a su actual propietaria tomar el relevo del negocio y continuar con la actividad.

El Bono Remuda tiene una particularidad: las ayudas no se dirigen únicamente a la persona que se hace cargo del establecimiento. La Xunta contempla apoyos tanto para quien asume el negocio como para quien lo traspasa al jubilarse, con la intención de facilitar las dos partes de un proceso que puede resultar complicado cuando no existe un relevo dentro de la propia familia o del entorno inmediato.

Esta línea se incluye dentro de la orden única de ayudas para trabajadores autónomos, que este año reúne cinco programas distintos con un presupuesto global de 40,7 millones de euros. De esa cantidad, 1,5 millones corresponden específicamente al Bono Remuda.

Dos modalidades según el municipio

El programa diferencia además entre los negocios situados en el medio rural y los localizados en municipios de mayor tamaño. El Bono Remuda Rural se destina a actividades ubicadas en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, mientras que el Bono Remuda General cubre los negocios de municipios con 10.000 habitantes o más.

La intención de la Xunta es favorecer con estas ayudas la continuidad de actividades que considera rentables y, al mismo tiempo, impulsar el emprendimiento vinculado al territorio. La Administración autonómica pone especial atención en autónomos, comercios y pequeños negocios que pueden encontrarse con dificultades para continuar cuando su titular alcanza la edad de jubilación.

El ejemplo de la Librería Jemaca muestra también que el proceso no se limita a la ayuda económica. El establecimiento recibió asesoramiento de la Rede de Polos de Emprendemento, concretamente a través del Polo do Carballiño, que acompañó a su actual propietaria durante el relevo.

Esta red dispone actualmente de 15 oficinas repartidas por Galicia. Entre los servicios relacionados con el relevo empresarial, cuenta con un escaparate en el que pueden darse a conocer negocios que buscan una persona interesada en continuar con la actividad.

La idea es facilitar que las dos partes puedan encontrarse: por un lado, propietarios que quieren dejar su negocio por jubilación y, por otro, emprendedores dispuestos a hacerse cargo de una actividad que ya está en funcionamiento.

Un registro de negocios que buscan relevo

La Xunta trabaja además con el sector para disponer de un registro lo más actualizado posible de negocios en situación de relevo. El objetivo, según explicó González, es agilizar estos procesos y facilitar tanto la salida de quienes traspasan una actividad como la incorporación de quienes deciden continuarla.

El Gobierno gallego enmarca esta política en su apuesta por el relevo generacional de autónomos y del comercio, pero también en el impulso de nuevas iniciativas empresariales vinculadas al territorio.

Durante la visita, en la que estuvo acompañado por la secretaria xeral de Emprego e Relacións Laborais, Susana Pérez Iglesias, González incidió en la necesidad de facilitar la continuidad de negocios que ya funcionan y cuentan con recorrido, frente a la posibilidad de que desaparezcan cuando sus titulares se jubilan.

La búsqueda de relevo empresarial forma parte también de las actuaciones recogidas en el Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030, con el que la Xunta pretende reforzar el comercio y favorecer su continuidad en los próximos años.

Con el Bono Remuda y el asesoramiento de la Rede de Polos, la Administración autonómica trata así de intervenir en dos momentos del proceso: ayudar a localizar personas interesadas en hacerse cargo de los negocios y apoyar económicamente el traspaso. El plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria de este año permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre.