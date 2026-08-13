Vino
O Salnés busca manos para la vendimia: faltan 158 puestos por cubrir
Amigos de Galicia advierte de que cada año resulta más difícil completar las cuadrillas
Redacción
La vendimia de O Salnés vuelve a encontrarse este año con un problema que se agrava campaña tras campaña: hay trabajo, pero faltan personas disponibles para cubrirlo. A las puertas de una de las épocas de mayor actividad en las bodegas de la comarca, la Fundación Amigos de Galicia ha recibido solicitudes para cubrir 158 puestos de peón, pero advierte de que el número de candidatos continúa siendo insuficiente.
La entidad, a través de su Agencia de Colocación, está intermediando entre bodegas y personas demandantes de empleo para completar las cuadrillas de la vendimia de 2026. Según explica, durante los últimos años ha constatado una reducción progresiva de los trabajadores interesados y disponibles para estas labores.
Las primeras incorporaciones ya se han producido. La Fundación ha derivado a distintas bodegas de la comarca a 11 personas procedentes de Mali y Nigeria, todas ellas con autorización de trabajo en vigor. La organización trabaja también con otras personas migrantes dentro de sus programas de acogida, integración e incorporación al mercado laboral.
La falta de mano de obra responde, según Amigos de Galicia, a varios factores. Uno de ellos es la exigencia física del trabajo agrícola, que lleva a algunas personas a descartar estos puestos o impide su incorporación por problemas de salud.
También pesan las condiciones económicas. La Fundación sitúa las remuneraciones en entre 8,32 y 9 euros por hora, dentro de una campaña intensa pero concentrada en pocas semanas. n
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