Galicia adelanta la vendimia como nunca: cuatro denominaciones ya recogen uva a mediados de agosto

Esta semana ya han comenzado las vendimias en varios puntos de Galicia, concretamente en las denominaciones de origen Ribeiro, Ribeira SacraValdeorras y Rías Baixas. Las cuatro se han adelantado y han empezado a recoger uva antes que nunca a estas alturas de agosto, según sus registros. Este adelanto excepcional está relacionado con la maduración anticipada de la uva y la evolución del ciclo de la vid.

Ribeiro y Ribeira Sacra adelantan la recogida de uva

En Ribeiro, la vendimia comenzó el miércoles en Viña Meín, de Emilio Rojo. Desde el Consejo Regulador consideran que se trata de un inicio puntual, ya que todavía no representa al conjunto de la denominación.

En Ribeira Sacra, la recogida también comenzó este miércoles, concretamente en una viña de Quiroga, con las variedades godello y mencía. Desde la denominación señalan que lo habitual es comenzar la vendimia a partir del 15 de agosto, aunque este año se han adelantado algunas zonas concretas que presentan una maduración más avanzada.

Valdeorras registra su vendimia más temprana

Valdeorras, por su parte, comenzó la vendimia este jueves y registró el inicio más temprano de su historia. El año pasado, la recolección comenzó el 21 de agosto.

La recogida arrancó en parcelas de godello de Adega Valdesil, en Vilamartín de Valdeorras, y en Bodega Rafael Palacios, en A Rúa. El director técnico de la D.O. Valdeorras, Jorge Mazaira, señala que la planta se encuentra en condiciones óptimas y que la cosecha presenta buen estado sanitario.

La campaña se prolongará aproximadamente durante un mes y medio, aunque la entrada de las diferentes parcelas en las bodegas se realizará de forma escalonada.

¿Por qué se adelanta la vendimia?

Entre los factores que han favorecido este adelanto se encuentra la buena disponibilidad de agua acumulada durante el invierno y, especialmente, durante los primeros meses de primavera. A esto se suma el adelanto en la maduración de la uva, mientras que desde Valdeorras apuntan que el inicio temprano de la vendimia es una tendencia que se está haciendo cada vez más habitual.

Rías Baixas también adelanta la vendimia

Vendimia en las bodegas Martín Códax. / Cedida

En la D.O. Rías Baixas, Mar de Frades comenzó la recogida este jueves, mientras que el grueso de las bodegas lo hará en los próximos días. Entre ellas se encuentra Bodegas Martín Códax, que prevé iniciar la vendimia entre el 19 y el 21 de agosto, aunque la fecha definitiva dependerá de los últimos controles de maduración.

De confirmarse, será el inicio de vendimia más temprano de la historia de la bodega. La recogida se adelantaría entre cinco y siete días respecto a 2025, que ya fue una campaña excepcionalmente temprana, y cerca de tres semanas frente a la media de los últimos diez años.

Los primeros controles apuntan a una buena maduración de la uva y una acidez equilibrada, aunque las próximas dos o tres semanas serán determinantes para conocer el resultado final de la cosecha. En cuanto a la producción, Martín Códax prevé inicialmente una caída del 20 % respecto al año pasado, en un contexto marcado por la falta de agua en O Salnés. Desde marzo se han registrado unos 180 litros por metro cuadrado, frente a los 450 l/m² de promedio.

Monterrei, a la espera de iniciar la vendimia

La D.O. Monterrei todavía no ha concretado la fecha exacta de inicio de la vendimia, aunque la recogida está próxima y se espera que comience en los próximos días.