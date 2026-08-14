La ginebra gallega Vánagandr suma otro oro internacional en el prestigioso International Spirits Challenge 2026

La ginebra gallega Vánagandr vuelve a sumar un reconocimiento fuera de España. La marca nacida en Cambre (A Coruña) ha conseguido una medalla de oro en el International Spirits Challenge 2026, en la categoría Gin, London Dry Gin, y prolonga así una trayectoria que en los últimos años ya le había permitido alcanzar algunos de los principales reconocimientos del certamen.

El nuevo premio llega después de que Vánagandr fuese distinguida como mejor ginebra del mundo en 2024 y obtuviese un doble oro en 2025 en esta misma competición. Con el galardón de este año, la London Dry gallega acumula ya más de 40 premios internacionales desde que comenzó su trayectoria en 2014.

Vánagandr forma parte actualmente de Corporación Hijos de Rivera, que incorporó la destilería a su proyecto en 2025. La operación permitió a la compañía ampliar su presencia en el segmento de los destilados y sumar tanto la marca como el trabajo de su maestro destilador, Enrique Pena.

El International Spirits Challenge celebra este año su 31ª edición y reúne referencias procedentes de más de 70 países. La organización basa la evaluación en catas a ciegas, en las que cada producto se analiza dentro de su categoría, región y estilo. En esta edición, las muestras fueron examinadas durante tres semanas por un panel integrado por más de 80 profesionales del sector.

Para Enrique Pena, el nuevo oro supone la confirmación del camino seguido desde el nacimiento de la ginebra. «Este nuevo reconocimiento supone una enorme satisfacción porque confirma, un año más, la calidad y la consistencia de Vánagandr», señala.

El maestro destilador destaca también el cuidado del producto y del proceso de elaboración como dos de las bases sobre las que se ha construido la marca. A su juicio, que ese trabajo vuelva a ser reconocido por un jurado internacional supone un impulso para mantener esa misma línea.

De Cambre a los concursos internacionales

La historia de Vánagandr comenzó en 2014 en Cambre, con una propuesta centrada en la elaboración artesanal. La trayectoria conseguida durante la década siguiente y los premios obtenidos en distintos concursos internacionales precedieron a su incorporación a Hijos de Rivera en 2025.

Con la entrada de la destilería en la compañía, Hijos de Rivera reforzó su actividad dentro de esta categoría con Vánagandr London Dry Gin y con la experiencia de Enrique Pena, que es además el único español miembro del Gin Guild, organización internacional dedicada a promover la excelencia en la destilación de ginebra.

La marca se integra ahora en la cartera de destilados de la corporación gallega, donde comparte espacio con F de Formentera y los licores Hijos de Rivera y Quenza.

El oro logrado en 2026 añade así un nuevo capítulo a una trayectoria que Vánagandr ha construido desde Galicia y que mantiene a la marca en el circuito de reconocimientos internacionales doce años después de su nacimiento.