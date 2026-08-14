El Gobierno confía en que más renovables y almacenamiento eviten el debate en torno a las centrales catalanas

La prórroga de la central de Almaraz hasta 2030 pone sobre la mesa un nuevo debate en el sector eléctrico: qué ocurrirá con el resto del calendario de cierre nuclear. El Gobierno defiende que trabaja para instalar más centrales renovables y almacenamiento en España con el objetivo de evitar un nuevo debate sobre el cierre nuclear en 2030, que será la fecha en la que está previsto el nuevo cierre de la central cacereña, así como el de Ascó y Cofrentes.

"Nuestro trabajo es que en 2030 el debate no suceda en las mismas condiciones que ahora, sino que sea tan evidente que vamos sobrados con las renovables y el almacenamiento que no se necesite ese planteamiento", explican fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica, que aclaran que la decisión de extender la vida de Almaraz se ciñe "exclusivamente" a la central cacereña "por el contexto actual" y no altera el resto del calendario nuclear previsto.

España cuenta con siete reactores nucleares que, según lo pactado entre las empresas propietarias y Enresa en 2019, cerrarán de forma escalonada entre 2027 y 2030. Las primeras unidades en cerrar son los dos reactores de Almaraz, que tenían previsto hacerlo en 2027 y 2028, y ahora lo harán en 2030, junto a Ascó I y Cofrentes. Ascó II tiene programada su clausura en 2032 y tres años más tarde llegará el cierre definitivo, con Vandellós II y Trillo.

Tras el anuncio de extensión de Almaraz, este viernes se han reactivado las peticiones de distintas asociaciones y partidos políticos para revisar el calendario de cierre del resto de instalaciones nucleares. Es el caso de Foment del Treball, que considera que debería revisarse la agenda en toda España y reclama incorporar de manera prioritaria la prolongación de la actividad de Ascó y Vandellòs II. "La única petición de cierre recibida es la de Almaraz", recuerdan desde el Ministerio.

Duplicar el almacenamiento

Con la decisión de este viernes del Gobierno, en 2030 se producirá el cierre de tres centrales nucleares que suman un total de 4 gigavatios (GW) de aportación al sistema eléctrico, la mitad de la capacidad nuclear actual, con la que se genera casi el 20% de la electricidad que se produce en el país. El Gobierno aspira a sustituir esta potencia con renovables y almacenamiento, pero este último apenas alcanza los 8 GW en la actualidad, frente a los 22 GW previstos por el PNIEC para 2030.

En este sentido, el Ejecutivo confía en los 8 GW adicionales que hay en tramitación, que supondrían duplicar la potencia actual de esta tecnología. Y evitar, así, que dentro de cuatro años, ante un debate que a buen seguro se mantendrá en la sociedad sea necesario posponer de nuevo los cierres nucleares previstos. De hecho, el Gobierno tiene previsto "sentarse" con el sector por si consideran necesario seguir tomando medidas "adicionales" para impulsar la electrificación y las tecnologías limpias.

Residuos radioactivos

Otra de las incógnitas que sobrevuelan a los cierres de 2030 es si la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) tendrá capacidad para gestionar varios desmantelamientos a la vez. Sin embargo, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aseguran que los procesos de desmantelamiento duran "entre 10 y 15 años", por lo que en cualquier caso se iban a solapar varios cierres al mismo tiempo.

Noticias relacionadas

"Siempre coincidirían distintas partes de los procesos de desmantelamiento, por lo que creemos que no habrá ningún problema de gestión de residuos”, añaden las mismas fuentes. De hecho, desde el Ministerio aseguran que Enresa ya se estaba preparando para hacer frente al calendario de cierre previsto y ahora tiene cuatro años más para ajustar su cronograma.