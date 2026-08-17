A Coruña juega en la Champions de la leche: las granjas más productivas superan los 40 kilos diarios de media por vaca

El sector lácteo gallego ha avanzado mucho en los últimos treinta años. Las granjas que siguen adelante son ahora más grandes y más modernas con la automatización como aliada, su gestión está mucho más profesionalizada... y las vacas dan cada vez más leche. Tanto es así que nunca antes habían sido tan productivas. Cada animal aporta una media de 11.228 kilos de ‘oro blanco’ al año en las ganaderías de toda Galicia, un máximo histórico, y la provincia de A Coruña supera ese valor: 11.432 kilos aportó en promedio cada res en las explotaciones coruñesas en 2025, un dato sin precedentes. Si echamos la vista atrás 25 años, a inicios de siglo la producción media se situaba en 7.714 kilos. El salto es considerable. Supone pasar de 21 a 31 kilos por día, lo que representa un incremento de casi el 50%. Hay que tener en cuenta, en todo caso, que hablamos de medias y muchas vacas superan ese nivel con creces.

Estas cifras se extraen de la última memoria de la asociación de criadores de frisón Africor Coruña, elaborada con información obtenida a través del control lechero en las explotaciones de esta provincia, que concentra algunos de los concellos gallegos con más granjas y vacas de la comunidad. “Hasta hace unos años nos preguntábamos hasta dónde podría llegar la capacidad productiva de nuestras vacas y los datos de 2025 ofrecen una respuesta clara: la media de producción vuelve a superar todos los registros”, destaca la publicación, que erige a A Coruña en un “referente a nivel gallego, estatal y, por qué no, europeo” en producción por vaca. “Es todo un orgullo teniendo en cuenta de dónde partimos y a dónde hemos llegado. No tenemos nada que envidiarles a otras zonas productoras de leche europeas”, afirman desde Africor.

¿Qué explica que las vacas den hoy más leche?

Una combinación de mejoras en genética, alimentación y bienestar animal, fundamentalmente. El factor genético es uno de los que tienen mayor peso, y los avances son palpables tras “años de trabajo” para disponer de “animales de alto potencial productivo”. El segundo elemento de calado lo constituye la alimentación, por ejemplo con forrajes de calidad: “mejoras en los cultivos, en su conservación y una ración individualizada y suficiente hacen que las vacas puedan desarrollar ese potencial genético”, destacan desde la asociación. El tercer puntal son los avances en materia de bienestar y confort, con una adecuada preparación de las camas o sistemas de ventilación, entre otras medidas para tener vacas más felices.

“Todas estas mejoras son consecuencia de la profesionalización de los titulares de las granjas en la gestión de su negocio”, destaca la publicación. Y es que los ganaderos son conscientes de la importancia de cuidar cuestiones como el ordeño, la comida, el descanso de las vacas o la limpieza en las granjas para obtener mejores resultados y lograr que los animales produzcan más leche. Son los primeros interesados, pues viven de la actividad y deben buscar la mayor rentabilidad posible. Además, todos coinciden en que las vacas son animales muy agradecidos que devuelven al ganadero todo lo que éste les da.

Ranking de granjas con mayor producción por vaca

Aunque la memoria de Africor solo recoge las explotaciones que están en la asociación, son más que representativas ya que incluye a muchas de las grandes granjas de todas las comarcas lácteas coruñesas: Ordes, Xallas, Arzúa, Santiago, Melide, Bergantiños, A Barcala… Teniendo en cuenta esto, ofrece un ranking de las ganaderías con mayor producción entre todas las que superaron los 10.000 kilos por vaca en 2025. A la cabeza está Finca Bermui de Mesía, con 14.785 kilos por animal en promedio, lo que equivale a unos 40 litros por día. El podio lo completan Ganadería Pose e García de Ponteceso (14.626) y la granja del ganadero José María López Díaz en Curtis (14.484 kilos). En los 20 primeros puestos se cuelan explotaciones de Mazaricos, Negreira, Frades, Trazo, Santa Comba, Rois, Touro o Val do Dubra.

Primeiros postos no ranking de ganderías con maior produción media por vaca da provincia da Coruña / Africor

A Coruña, la provincia con más vacas por explotación

Los hitos en producción por vaca explican en buena medida por qué con menos granjas en activo (en muchos casos por falta de relevo generacional) Galicia logra producir más leche, consolidándose como la gran potencia española con el 42% del volumen de entregas. También influye el hecho de que las ganaderías alcanzan cada vez mayor dimensión, una realidad que constata la memoria de Africor. En el caso de la provincia de A Coruña, la media alcanzó las 123 vacas por explotación en 2025, cada vez más lejos de las 35 del año 2000, situándose como líder regional. La evolución al alza no se detiene, un proceso que evidencia una mayor concentración de producción en granjas de mayor dimensión y capacidad productiva.

El ordeño con robot gana peso

Una de las transformaciones más significativas que ha vivido el sector lácteo gallego durante las últimas décadas tiene que ver con los sistemas de ordeño: de extraer la leche de las ubres de la vaca a mano a contar con tecnología cada vez más avanzada. Hoy conviven en las granjas fundamentalmente las salas de ordeño con los robots, que van ganando presencia. Según los datos de Africor Coruña, 15 de cada 100 ganaderías de la provincia han incorporado ya el ordeño robotizado.

La falta de mano de obra o la búsqueda de mayor calidad de vida por parte de los ganaderos impulsan esta modalidad, aunque no todas las explotaciones grandes la contemplan como mejor opción. Las hay que siguen invirtiendo en salas de ordeño.

El método mayoritario en A Coruña sigue siendo el ordeño de las vacas dos veces por día, que practican el 82% de las ganaderías, pero el sistema de robots no deja de aumentar su peso, y se sitúa por delante de la opción de los tres ordeños. La diferencia es que el robot permite a las vacas acudir de forma voluntaria a ordeñarse varias veces al día, mientras el método más tradicional establece un horario fijo controlado por personas. Esta tendencia confirma el salto hacia la automatización y la innovación tecnológica de un sector con granjas que son cada vez más grandes