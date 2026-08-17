Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería

Todavía con incertidumbres alrededor de quién, cómo y cuándo construirá la infraestructura necesaria, pero Portugal avanza en otro frente para lograr de una vez por todas su ansiado tren de Alta Velocidad. El Gobierno luso perfila ya el gran contrato de 504 millones de euros —aunque aplicable a casi 800— para la compra de los 12 convoyes (y ocho opcionales) que unirán Lisboa, Oporto y Vigo en algún momento de la próxima década.

La licitación lanzada en mayo señalaba los principales requisitos del material rodante con el que competirá contra Renfe, quien ha mostrado su interés en operar estos trayectos internacionales e internos. Además de poder alcanzar los 300 kilómetros por hora y competir contra el avión, Comboios ha puesto dos condiciones clave que han limitado de forma notable las potenciales ofertas.

En primer lugar, la capacidad. Estos trenes deberán ofrecer al menos 500 plazas —los Alfa Pendular y los Alvia cuentan con 299— repartidas en dos clases con disposiciones clásicas de 2+2 en Turista y 1+2 en Confort. No obstante no habrá espacio para la cafetería ni servicio de restauración abordo, solventándose esta necesidad con simples máquinas expendedoras.

El otro factor es el relativo a su operabilidad, ya que deberán ser capaces de circular por vías de ancho ibérico (1.668 mm, como las líneas gallegas y lusas) e internacional (1.435 mm, como la red de AVE) en un futuro. Por el momento Portugal rechaza una migración en sus líneas, lo que no solo retrasa la misma al norte del Miño: también reduce el número de fabricantes posibles.

Arriba, el prototipo del Avril presentado en 2015. Abajo, el diseño final en pruebas este año en Asturias. Talgo / Ángel Glez / Talgo / Ángel Glez

Según avanzan diversos medios del país vecino o portales especializados como Trenvista.net solamente dos compañías han superado dicho corte: la francesa Alstom y la española Talgo. Ambas cuentan con un plazo de 90 días para presentar sus ofertas, lo que permitiría adjudicar la compra antes de que finalice este año. El mismo incluye el suministro de repuestos y el mantenimiento de los trenes durante los dos primeros ejercicios de servicio.

Dos candidatos ya implantados en España y Francia

Alstom, fabricante del Frecciarossa 1000 de Iryo que también podría circular por esta línea, cuenta con dos modelos compatibles. El más interesante es el Avelia Horizon de dos pisos presente en el TGV de Francia. Su distribución presentaría mejores parámetros que el Avelia Stream, el utilizado por Trenitalia. Además, Alstom firmó en primavera un contrato con Comboioss de Portugal por valor de 1.030 millones de euros para el suministro de 153 trenes Adessia Stream para servicios regionales, comprometiéndose además a construir una nueva fábrica en el país.

En el otro extremo, un modelo de tren de sobra conocido por los gallegos. Talgo cuenta con sus archiconocidos Avril como mejor opción del mercado por versatilidad, capacidad y tecnología de ancho variable. El histórico fabricante vasco, sin embargo, ha sido duramente criticado por la falta de fiabilidad y comodidad de los S-106 utilizados por Renfe en la línea a Galicia. Cuando en 2016 logró «el contrato del siglo» de la operadora española para la fabricación y mantenimiento de 30 nuevos trenes ofreció unos 22,5 millones de euros por unidad, casi la mitad que lo que presupuesta ahora Comboios.

Renfe anunció recientemente que unificará toda su flota de este modelo, que constará de 15 unidades con disposición low cost de 581 butacas y otros tantos para el AVE de 507 en dos clases. Estas cifras triplicarían el pedido inicial de Comboios, con lo que podría competir, si obtiene los permisos, con una oferta mayor de plazas en el corredor que unirá Vigo, Braga, Oporto, Aveiro, Coímbra y Lisboa.

Para lograrlo aún falta un par de trienios, pero el «juego de trenes» para elegir sus respectivos caballos de batalla ya está servido.